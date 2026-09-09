Dolar 48,3709 -0,17%
Euro 56,3686 +0,07%
Bist 14.505,48 +0,70%
Altın Gram 6.911,91 +0,12%
EUR/USD 1,1636 +0,06%
Brent Petrol 101,60 +3,76%
--°

Parkta elektrikli tabela kazası: 4 yaşındaki çocuk yaralandı

Bismil’de Meydan Kent Parkı’nda ailesiyle bulunan 4 yaşındaki Y.A.D., 'Bismil' yazılı elektrikli tabelaya dokununca akıma kapılarak yaralandı.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 23:24

GÜNCELLEME: 09 Eylül 2026 - 23:39

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Parkta elektrikli tabela kazası: 4 yaşındaki çocuk yaralandı

Olayın seyri:

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde meydana gelen olayda, Y.A.D. (4) adlı çocuk, ilçede bulunan Meydan Kent Parkı’nda ailesiyle bulunduğu sırada iddiaya göre parkta yer alan 'Bismil' yazılı elektrikli tabelaya dokundu.

Dokunma sonrasında çocuk elektrik akımına kapıldı. Aile fertleri tarafından hemen müdahale edilerek çocuk hastaneye götürüldü.

Tedavi ve soruşturma:

Çocuğun tedavisinin devam ettiği bildirildi. Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

Soruşturmanın ilerleyişi ve tedavi sürecine ilişkin yeni gelişmeler yetkililerce açıklanacak.

DİYARBAKIR’IN BİSMİL İLÇESİNDE 4 YAŞINDAKİ ÇOCUK, ELEKTRİK ÇARPMASI SONUCU YARALANDI.

DİYARBAKIR’IN BİSMİL İLÇESİNDE 4 YAŞINDAKİ ÇOCUK, ELEKTRİK ÇARPMASI SONUCU YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Karaisalı'da Kızıldağ Yaylası yakınlarında orman yangınıyla müdahale sürüyor
images

Konya'da araçlarıyla önünü kestiler: iki kişiye 360 bin liralık idari ceza
images

Gaziantep'te damda halı yıkarken akıma kapılan iki kadının ölümü soruşturuluyor
images

Dur ihtarına uymayan motosikletlilere 326 bin 758 TL para cezası

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kurtulmuş'tan Adidas reklamına tepki: sağlıkta çifte standart insanlık ayıbıdır

Gaziantep'te damda halı yıkarken akıma kapılan iki kadının ölümü soruşturuluyor

Konya'da araçlarıyla önünü kestiler: iki kişiye 360 bin liralık idari ceza

Alvalade'de dengeleri belirleyen ilk yarı: Sporting 1 Galatasaray 1

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı

Üsküdar'da meclis dengeleri değişti: dört eski CHP'li AK Parti'ye geçti

Selendi'de oyun havalarıyla şenlenen tütün ve cirit festivali