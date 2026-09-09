Parkta elektrikli tabela kazası: 4 yaşındaki çocuk yaralandı

Olayın seyri:

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde meydana gelen olayda, Y.A.D. (4) adlı çocuk, ilçede bulunan Meydan Kent Parkı’nda ailesiyle bulunduğu sırada iddiaya göre parkta yer alan 'Bismil' yazılı elektrikli tabelaya dokundu.

Dokunma sonrasında çocuk elektrik akımına kapıldı. Aile fertleri tarafından hemen müdahale edilerek çocuk hastaneye götürüldü.

Tedavi ve soruşturma:

Çocuğun tedavisinin devam ettiği bildirildi. Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

Soruşturmanın ilerleyişi ve tedavi sürecine ilişkin yeni gelişmeler yetkililerce açıklanacak.

DİYARBAKIR’IN BİSMİL İLÇESİNDE 4 YAŞINDAKİ ÇOCUK, ELEKTRİK ÇARPMASI SONUCU YARALANDI.