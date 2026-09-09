Konya'da araçlarıyla önünü kestiler: iki kişiye 360 bin liralık idari ceza

Konya'da trafikte başka bir aracı takip ederek önünü kesen iki şahıs, polis ekiplerinin titiz çalışmasıyla yakalandı. Olay, Karatay ilçesi Fetih Mahallesi Adana Çevre Yolu Caddesi'nde 7 Eylül 2026 akşamı meydana geldi. Şüphelilerin araçlarında yapılan aramada bir tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

olayın seyri:

Konya İl Emniyet Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, 7 Eylül 2026 akşamı yaşanan olay kapsamında R.Ş.D. ve M.Ö. isimli şahısların, olay yerine kullandıkları araçlarla takip edip karşı araçların önünü kestikleri tespit edildi. Ekiplerin aynı gece yaptığı operasyonla her iki şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı. Aramalarda 1 adet Glock marka 9 mm tabanca, tabancaya ait şarjör ve 14 adet 9 mm fişek bulundu.

uygulanan yaptırımlar:

Şahıslara, trafikte saldırı amacıyla ısrarla takip etme fiili kapsamında ayrı ayrı 180 bin TL olmak üzere toplam 360 bin TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca sürücü belgelerine 60 gün süreyle el konuldu, araçlar 60 gün süreyle trafikten men edilip otoparka çekildi. Şüpheliler sevk edildikleri adli mercilerce adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyet kaynakları, soruşturmanın devam ettiğini ve benzer olayların önlenmesi için denetimlerin artırıldığını bildirdi.

KONYA’DA TRAFİKTE SALDIRI AMACIYLA ISRARLA TAKİP ETTİKLERİ BELİRLENEN 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI. ŞAHISLARIN ARAÇLARINDA GLOCK MARKA 9 MM TABANCA İLE 14 ADET FİŞEK ELE GEÇİRİLİRKEN, TOPLAM 360 BİN TL İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI.