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Alvalade'de dengeleri belirleyen ilk yarı: Sporting 1 Galatasaray 1

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi açılış maçında Sporting karşısında ilk yarıyı 1-1 berabere tamamladı; Inacio'nun k.k. ve Catamo'nun golü skoru belirledi.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 23:07

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Alvalade'de dengeleri belirleyen ilk yarı: Sporting 1 Galatasaray 1

Maç özeti:

UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftasında Galatasaray, deplasmanda Portekiz ekibi Sporting ile karşılaştı. Jose Alvalade Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi. Galatasaray erken bir şansla öne geçerken Sporting orta bölümde dengeyi sağladı.

İlk yarı dakikaları:

6. dakikada sol kanattan kazanılan taçta Jakobs'un ortasında Davinson Sanchez'in dokunuşu sonrası kaleci Rui Silva topu çıkardı; dönen topa Lucas Torreira'nın vuruşunda meşin yuvarlak Inacio'ya çarparak ağlarla buluştu ve skor 0-1 oldu (k.k.).

27. dakikada Zalazar'ın pasıyla ceza sahası içi solundan Araujo'nun ortasında topu kontrol eden Catamo, meşin yuvarlağı filelere göndererek skoru eşitledi: 1-1.

37. dakikada Barış Alper'in pasında topla buluşan Leroy Sané'nin sağ çaprazdan çalımlayıp yaptığı vuruş üstten az farkla dışarı çıktı; iki ekip de ilk yarıda pozisyon üretmeyi sürdürdü fakat skor değişmedi.

Kadrolar, hakemler ve notlar:

Sporting ilk 11'i: Rui Silva, Altimira, Catamo, Vagiannidis, Zalazar, Araujo, Inacio, Luis Guilherme, Quaresma, Doumbia, Luis Suarez. Teknik direktör: Rui Borges. Yedekler arasında Fotis Ioannidis ve Irankunda gibi isimler yer aldı.

Galatasaray ilk 11'i: Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Ismail Jakobs, Eren Elmalı, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Leroy Sané, Aleksey Batrakov, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz. Teknik direktör: Okan Buruk. Yedekler listesinde İlkay Gündoğan ve Rafael Leao gibi oyuncular bulundu.

Maçı yöneten hakemler Espen Eskas, Jan Erik Engan, Alf Olav Rossland ikilisi oldu. İlk yarıda Sporting'ten Altimira ve Luis Suarez sarı kartla uyarıldı. İkinci yarı, her iki takım için de belirleyici olacaktır; Galatasaray'ın erken golü ve Sporting'in orta bölümdeki reaksiyonu maçın temposunu belirledi.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ&#039;NİN İLK HAFTASINDA GALATASARAY, DEPLASMANDA PORTEKİZ EKİBİ SPORTİNG İLE...

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NİN İLK HAFTASINDA GALATASARAY, DEPLASMANDA PORTEKİZ EKİBİ SPORTİNG İLE KARŞILAŞIYOR. MÜCADELENİN İLK YARISI 1-1'LİK EŞİTLİKLE SONA ERDİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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