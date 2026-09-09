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Gaziantep'te damda halı yıkarken akıma kapılan iki kadının ölümü soruşturuluyor

Gaziantep'te damda halı yıkayan Necla Değirmenci (41) ile Aysel Balta (34), elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı; hastanede yaşamını yitirdiler.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 23:23

GÜNCELLEME: 09 Eylül 2026 - 23:27

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Gaziantep'te damda halı yıkarken akıma kapılan iki kadının ölümü soruşturuluyor

Olayın gelişimi:

Olay, Şahinbey ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bir evin damında halı yıkayan Necla Değirmenci (41) ile Aysel Balta (34), bilinmeyen bir nedenle elektrik akımına kapıldı.

Mahalle sakinlerinin durumu fark edip 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahale ekiplerin sahadaki çalışmalarıyla gerçekleştirildi.

Müdahale ve hastanedeki süreç:

Sahada ilk müdahaleleri yapılan kadınlar, sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan biri Gaziantep Şehir Hastanesi'ne, diğeri ise bir özel hastaneye sevk edildi.

Her iki kadına hastanelerde yapılan müdahalelere rağmen yaşamlarını yitirdiği bildirildi. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, otopsi ve işlemler için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Soruşturma ve takip:

Olayla ilgili polis tarafından geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Yetkililer, akımın kaynağı ve olayın oluş şekline ilişkin tespitlerin yapılacağını açıkladı.

Emniyet ve diğer yetkililerin yürüttüğü incelemeler ile olayın nedenine ilişkin detayların, soruşturma tamamlandıkça netleşmesi bekleniyor.

GAZİANTEP&#039;TE BİR EVİN DAMINDA HALI YIKARKEN ELEKTRİK AKIMINA KAPILARAK AĞIR YARALANAN 2 KADIN...

GAZİANTEP'TE BİR EVİN DAMINDA HALI YIKARKEN ELEKTRİK AKIMINA KAPILARAK AĞIR YARALANAN 2 KADIN, KALDIRILDIKLARI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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