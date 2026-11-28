yol üzerindeki son durum:

Altınkaya Tüneli mevkisinde sarp yamaçlardan kopan taş ve kaya parçaları, yol kenarındaki çelik bariyerleri parçalayarak metrelerce yükseklikten karayoluna düşünce güzergâhta güvenlik riski oluştu. Ekiplerin çalışmasıyla düşen parçalar bariyerlerin arkasına çekilerek trafik kontrollü şekilde sağlanıyor.

Yola düşen kaya parçaları bariyerlerde maddi hasar bırakırken, bölgede halen kopmaya hazır vaziyette bekleyen diğer dev kayalar sürücüler için potansiyel tehlike oluşturuyor. Sorunun kısa vadeli müdahalelerle sınırlı kalmayacağı vurgulanıyor.

hava koşulları ve risk artışı:

Bölgede etkili olan sağanak yağış, rüzgâr ve gök gürültüsü gibi hava olaylarının toprak ve kaya zeminini gevşettiği, bu nedenle kopma ihtimalinin arttığı belirtiliyor. Sürücüler özellikle olumsuz hava koşullarında bu kesitte daha temkinli olunması gerektiğini ifade ediyor.

sürücülerin talepleri ve çözüm önerileri:

Güzergâhı sık kullananlar, muhtemel bir kazanın önüne geçilmesi için yamaç ıslahı, çelik ağ germe ve benzeri kalıcı güvenlik önlemlerinin bir an önce hayata geçirilmesini talep ediyor. Bölge sakinleri ve yol kullanıcıları, yalnızca geçici müdahalelerin yeterli olmadığını belirtiyor.

Yetkililerden yapılacak inceleme ve kalıcı koruma tedbirlerinin uygulanmasına ilişkin adımlar bekleniyor; sürücüler, yol güvenliğinin artırılması için hızlı ve kapsamlı çalışmaların başlatılmasını istiyor.

DEV KAYALAR SÜRÜCÜLER İÇİN BÜYÜK TEHLİKE OLUŞTURUYOR.