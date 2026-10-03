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Durdurma anında haciz şoku: araçta bulunan kadın baygınlık geçirdi

Afyonkarahisar Bolvadin'de jandarma yol kontrolünde araçta haciz olduğunu öğrenen kadın şok geçirip bayıldı; sağlık ekipleri müdahale etti.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 13:41

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Durdurma anında haciz şoku: araçta bulunan kadın baygınlık geçirdi

Olayın seyri:

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde, Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Dişli Kavşağı’nda yürüttüğü rutin yol emniyet ve kontrol noktasında bir aracı durdurdu. Yapılan plaka sorgulamasında aracın yakalamalı hacizli olduğu tespit edildi.

Aracın muhafaza altına alınacağı ve yakalama kararı bulunduğunu öğrenen araç içindeki kadın yolcu, aldığı haber üzerine büyük bir şok yaşayıp aniden bayıldı. Olayı gören jandarma ekipleri durumu hemen bildirdi.

Sağlık müdahalesi ve araç işlemleri:

İhbar üzerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Fenalaşan kadın ambulansla Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hacizli araç ise çağrılan oto kurtarıcıyla alınarak resmi işlemler için yediemin otoparkına götürüldü. Jandarma ekiplerinin yol kontrolü kapsamında yapılan bu çalışma, benzer durumlarda takip edilen prosedürleri ortaya koydu.

AFYONKARAHİSAR’IN BOLVADİN İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNİN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ YOL KONTROLÜ SIRASINDA...

AFYONKARAHİSAR’IN BOLVADİN İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNİN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ YOL KONTROLÜ SIRASINDA DURDURULAN ARAÇTA SETAHET EDEN KADIN ARACIN HACİZLİ OLDUĞUNU ÖĞRENİNCE SİNİR KRİZİ GEÇİREREK BAYILDI.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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