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Yeni Parti sözcüsü: isim karışıklığı iddiaları prosedürsel bir konu

Yeni Parti Sözcüsü Zeynel Emre, isim benzerliği tartışmasını anlamsız bulduklarını ve konunun prosedürsel olduğunu söyledi.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 19:00

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Merve Çelik

Yeni Parti sözcüsü: isim karışıklığı iddiaları prosedürsel bir konu

Yeni Parti sözcüsü: isim karışıklığı iddiaları prosedürsel bir konu

Yeni Parti Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında yapıldı. Toplantı sonrası açıklama yapan Sözcü Zeynel Emre, gündemde hem iç hem de dış politika meselelerinin bulunduğunu belirtti ve partinin yaklaşımı hakkında bilgi verdi.

iltibas başvurusu ve hukuki süreç:

Emre, partinin ismiyle ilgili bir başvuru yapıldığını, bu başvurunun Yenilik Partisi tarafından Ağustos ayında iletildiğini aktardı. Başvurunun daha önce bildirim yoluyla kendilerine ulaştığını söyleyen Emre, bu tür durumların adli ve idari usuller çerçevesinde yürüdüğünü vurguladı. Emre, "Türkiye’de Yeni Parti ile Yenilik Partisi’ni karıştıran bir kişi olduğunu dahi düşünmüyoruz" diyerek, ismi üzerinden yürütülen tartışmanın partinin örgütlenmesine, üye yapısına, tüzel kişiliğine ve seçime girme yeterliliğine etki etmediğini ifade etti.

Emre, konunun Cumhuriyet Savcılığı aracılığıyla ilgili taraflara bildirildiğini; ismin korunması konusunda ise Anayasa Mahkemesi’ne taşıma seçeneğinin bulunduğunu belirtti. Gözlem olarak, Anayasa Mahkemesi’ne başvuru yapılıp yapılmayacağının partinin takdirinde olduğunu; yapılması halinde verilecek kararın bağlayıcı olacağını söyledi. Ayrıca, gerekli görülürse "YENİ" isminin korunarak düzenleme yapılabileceğini kaydetti.

eğitim politikası ve kamucu yaklaşım:

Emre, Yeni Parti iktidarında öncelikli hedeflerinden birinin eğitim sistemi olduğunu söyledi. Buna göre partinin hedefi, bilimsel temelli ve kamucu bir anlayışla eğitimi yeniden yapılandırmak; sistemi dünyaya örnek olacak biçimde geliştirmek. Emre, okulların güvenliğinin sağlanacağını, çocukların en az bir öğün sağlıklı beslenme imkanına kavuşmasının temin edileceğini açıkladı.

Açıklamada, özel okul ile devlet okulları arasındaki makasın daha da açılmasına izin verilmeyeceği vurgulandı. Emre, bu alanların kamucu bir perspektifle yeniden gözden geçirileceğini, eğitimde fırsat eşitliğinin güçlendirilmesinin hedeflendiğini belirtti. Toplantıda ele alınan diğer iç ve dış politika konularına ilişkin detayların parti içi istişarelerle şekillendirilmeye devam edeceği ifade edildi.

Genel çerçevede Emre, isme ilişkin tartışmanın parti faaliyetlerini etkilemediğini, hukuki yolların açık olduğunu ve eğitim başta olmak üzere belirlenen politika alanlarında kararlı adımlar atmayı sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

Yeni Parti Sözcüsü Emre: &quot;Türkiye&#039;de Yeni Parti ile Yenilik Partisi&#039;ni karıştıran bir kişi...

Yeni Parti Sözcüsü Emre: "Türkiye'de Yeni Parti ile Yenilik Partisi'ni karıştıran bir kişi olduğunu dahi düşünmüyoruz"

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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