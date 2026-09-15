Dolar 48,6351 +0,02%
Euro 56,1472 +0,01%
Bist 13.892,30 -2,41%
Altın Gram 6.776,56 -0,42%
EUR/USD 1,1542 -0,13%
Brent Petrol 109,24 +3,37%
--°

Erdoğan, HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu'nu AK Parti genel merkezinde kabul etti

Erdoğan, HÜDA PAR genel başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu AK Parti Genel Merkezi'nde basına kapalı kabul etti; toplantıya Ala, Elitaş ve Çelik de katıldı.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 18:59

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Elif Demir

Erdoğan, HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu'nu AK Parti genel merkezinde kabul etti

Erdoğan, HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu'nu kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti. Görüşme, AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Kabulün niteliği:

Toplantı basına kapalı yapıldı.

Katılımcılar:

Kabulde AK Parti Genel Başkanvekilleri Efkan Ala ve Mustafa Elitaş ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de yer aldı.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, HÜR DAVA PARTİSİ (HÜDA PAR) GENEL BAŞKANI ZEKERİYA...

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, HÜR DAVA PARTİSİ (HÜDA PAR) GENEL BAŞKANI ZEKERİYA YAPICIOĞLU'NU KABUL ETTİ.

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Esenler'de ahilik töreninde bakan Bolat: ekonomik büyüme ve esnafa destek vurgus...
images

Bakan Göktaş kaymakam adaylarıyla buluştu ve devletin şefkat elini vurguladı
images

Aliyev: islam dünyasının itibarına yönelik planlı saldırı var, islamofobi sadece...
images

Enerji diyaloguna ivme kazandırma hedefiyle Bangladeş büyükelçisi Ankara'da kabu...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Esenler'de ahilik töreninde bakan Bolat: ekonomik büyüme ve esnafa destek vurgusu

Korkuteli davasında ağırlaştırılmış müebbet alan sanık jandarma tarafından yakalandı

Aşiretler federasyonu hükümetin LGBT çalışmalarını destekledi, Pierre Loti Tepesi ismi için talepte bulundu

Yayınlanan görüntüler Mocha ve Dhubab'taki saldırıları gözler önüne serdi

TREND HABERLER

Düğün dönüşünde çarpışma: Bartın'da 21 kişi yaralandı

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı

Kepez'de galeriden yükselen alevler üç katlı apartmana sıçradı

Silivri'deki kayıp: Kozinoğlu soruşturmasında ikinci dalga üç tutuklu

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Mersinli balıkçılar 15 eylül için ağlarını ve teknelerini son kez gözden geçiriyor

Tribünden atılan cisim dördüncü hakeme isabet edince maç tatil edildi