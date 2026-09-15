Erdoğan, HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu'nu AK Parti genel merkezinde kabul etti

Erdoğan, HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu'nu kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti. Görüşme, AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Kabulün niteliği:

Toplantı basına kapalı yapıldı.

Katılımcılar:

Kabulde AK Parti Genel Başkanvekilleri Efkan Ala ve Mustafa Elitaş ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de yer aldı.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, HÜR DAVA PARTİSİ (HÜDA PAR) GENEL BAŞKANI ZEKERİYA YAPICIOĞLU'NU KABUL ETTİ.