Kaza haberinde sağlık çalışanlarıyla gazeteciler arasında gerginlik

Olayın ayrıntıları:

Bolu Çıkınlar Mahallesi 3604 sokak üzerinde iki çocuğun elektrikli bisikletten düşmesi sonucu meydana gelen kazada, çocuklardan biri bacağından yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Çağrı Merkezi ihbarı doğrultusunda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaralı çocuğu sedyeye alarak ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Müdahalenin ardından çocuk ambulansla İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Sağlık çalışanları ile gazeteciler arasındaki tartışma:

Kaza yerinde görüntü almak isteyen gazetecilerle sağlık personeli arasında sözlü tartışma yaşandı. Sağlık çalışanları, kamusal alanda çekim yapan gazetecilere, 'Sirk mi burası' ve 'Eşeğe mi diyoruz çekmeyin' sözleriyle tepki gösterdi.

Gazeteciler basın kartlarını göstermelerine rağmen sağlık personeli, 'İyi artık basınsınız diye her şeyi çekin' diyerek çekim yapılmasına müsaade etmeyeceklerini belirtti. Tartışma sırasında çekimlerin durdurulduğu ve görevlilerin güvenlik, hasta mahremiyeti ile müdahale alanının korunması gerekçelerini öne sürdüğü aktarıldı.

Olayla ilgili olarak polis ekiplerinin de bölgede inceleme yaptığı, yaralı çocuğun ise hastaneye götürüldüğü bildirildi. Olayın detaylarına ilişkin soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Bolu’da haber takibi yapan gazetecilere sağlık çalışanlarından "Eşeğe mi diyoruz, çekmeyin" tepkisi