Dolar 49,0149 +0,03%
Euro 55,6803 +0,17%
Bist 12.210,78 -0,65%
Altın Gram 6.665,43 +1,20%
EUR/USD 1,1356 +0,08%
Brent Petrol 96,55 +0,41%
--°

Düzce kadın emeği merkezinden Beypazarı çıkarması

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nın 'Turizmde Kadın Eli' projesiyle gerçekleştirilen Beypazarı teknik gezisinde kadın girişimciler üretim ve pazarlamayı yerinde inceledi.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 10:02

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Düzce kadın emeği merkezinden Beypazarı çıkarması

Düzce Kadın Emeği Merkezi ekipleri Beypazarı ve çevresinde saha incelemesi yaptı

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yürütülen 'Turizmde Kadın Eli' Projesi çerçevesinde, Düzce Kadın Emeği Merkezi'nde faaliyet gösteren kadın girişimciler için düzenlenen teknik gezi tamamlandı. Programa katılan girişimciler, bölgedeki yerel uygulamaları yerinde görme fırsatı buldu.

Gezide ziyaret edilen noktalar:

Çalışma kapsamında Beypazarı'nda yerel kooperatifler ve üreticilerle görüşmeler gerçekleştirildi. Katılımcılar, yöresel ürünlerin üretim süreçleri, markalaşma, satış ve pazarlama yaklaşımlarını yerinde inceleme imkânı buldu. Programın devamında Mudurnu Tarihi Bakırcılar Çarşısı ve Kadın Girişimciler Çarşısı ile Nallıhan'da 427 yıllık Kocahan (Nalcıların Hanı) ziyaret edildi ve bu merkezlerdeki uygulamalar gözlemlendi.

Hedefler ve beklenen kazanımlar:

Gerçekleştirilen teknik gezinin temel amaçları arasında Düzce Kadın Emeği Merkezi girişimcilerinin bilgi ve deneyimlerini artırmak, yeni iş birliği ve B2B bağlantılarını geliştirmek ile başarılı yerel uygulamaların Düzce’ye uyarlanabilir yönlerini değerlendirmek yer aldı. Proje, kadın emeğinin turizm ekonomisine daha etkin şekilde kazandırılmasını hedefliyor.

Gezide elde edilen saha gözlemleri ve görüşmeler, merkezde yürütülecek çalışmalar için yol gösterici olacak. Yerel kooperatif modelleri, el emeği üretim ve kültürel mirasın turizme entegrasyonu gibi konularda edinilen pratik bilgiler, Düzce'deki uygulamaların güçlendirilmesine katkı sağlayacak.

DÜZCE TİCARET VE SANAYİ ODASI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN “TURİZMDE KADIN ELİ” PROJESİ KAPSAMINDA, DÜZCE...

DÜZCE TİCARET VE SANAYİ ODASI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN “TURİZMDE KADIN ELİ” PROJESİ KAPSAMINDA, DÜZCE KADIN EMEĞİ MERKEZİ’NDE FAALİYET GÖSTEREN KADIN GİRİŞİMCİLERE YÖNELİK BEYPAZARI TEKNİK GEZİSİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Komşulukla yoğrulan kış: Kuruçay’da imece tarhanası
images

İsimleri geleceğe taşınan eğitim kahramanları gençlik merkezinde anılıyor
images

Hobiden markaya: 3,5 dönümlük bağda doğan Safiye’nin Yöresel Ürünleri
images

Yaşlı emekli tiyatrocu bir yıldır evine giremiyor, otelde kalmak zorunda

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Güllü davası yarın: Çınarcık’ta ölen sanatçının dosyası yargıda

Galerici sabah tarlaya savrulan aracını hasarlı buldu

Komşulukla yoğrulan kış: Kuruçay’da imece tarhanası

Samsun'da kültürel rota yeniden adlandırılıyor: Millî Mücadele Yolu önerisi

TREND HABERLER

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Kahtalı Mıçe'yi anma: ses ve miras mezar başında yad edildi

Kayserispor u-19'ten sezon açılışında kritik üç puan

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Anadolu'nun ezgilerini Bodrum'a taşıyan Elif Avcı, The Oba Otel'de büyüledi