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Düzce merkez Memursen Bulvarı'nda çarpışma: iki kişi yaralandı

Düzce merkez Memursen Bulvarı'nda ara sokaktan çıkan otomobille motokuryenin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı; ekipler olay yerinde müdahale etti.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 17:52

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Düzce merkez Memursen Bulvarı'nda çarpışma: iki kişi yaralandı

Kaza nasıl gerçekleşti:

Düzce merkez Memursen Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, Çamköy istikametinden Düzce istikametine seyir halinde olan motokuryeyi taşıyan motosiklet ile ara sokaktan çıkmak isteyen otomobil çarpıştı. Motosikleti kullanan H.K. idaresindeki 34 EZJ 077 plakalı motosiklet, karşı şeritten gelen ve ara sokağa girmek isteyen Ö.D. idaresindeki 81 AFF 674 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Olay yerindeki ilk müdahale:

Çarpışmanın etkisiyle motokurye H.K. savrularak yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaralılardan motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı; otomobil sürücüsü Ö.D. ise hafif yaralı olarak ambulansla sağlık kurumuna nakledildi.

Trafik ve soruşturma:

Kaza nedeniyle bulvarda trafik tek şeritten sağlandı; araçların kaldırılmasının ardından ulaşıma normale döndü. Olay yerine gelen polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı ve çarpışmanın nedenine ilişkin çalışmalar sürüyor.

DÜZCE’DE OTOMOBİL İLE MOTOKURYENİN ÇARPIŞTIĞI KAZADA 2 KİŞİ YARALANDI.

DÜZCE’DE OTOMOBİL İLE MOTOKURYENİN ÇARPIŞTIĞI KAZADA 2 KİŞİ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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