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Kırmızı ışık ihlali Burdur'da çarpışmaya yol açtı: alkollü sürücü hastaneye kaldırıldı

Burdur'da kırmızı ışık ihlali yapan alkollü sürücünün neden olduğu çarpışmada araçta sıkışan bir kişi çıkarılarak Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

GİRİŞ: 01 Kasım 2026 - 09:43

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kırmızı ışık ihlali Burdur'da çarpışmaya yol açtı: alkollü sürücü hastaneye kaldırıldı

Kırmızı ışık ihlali Burdur'da çarpışmaya yol açtı

Burdur - Antalya karayolu üzerindeki Antalya Kavşağı'nda gece saatlerinde meydana gelen kazada iki otomobil kavşakta çarpıştı. Olayda bir sürücü araç içinde sıkıştı, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarılarak hastaneye götürüldü.

Kaza anı ve araçların konumu:

Edinilen bilgiye göre, Rıza A. (22) idaresindeki 15 ACT 477 plakalı otomobil Antalya istikametinden Manastır yönüne kavşaktan dönüş yaptığı sırada, Isparta istikametinden Antalya yönüne giden Berkay D. (23) yönetimindeki 42 V 8714 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Berkay D. otomobil içerisinde sıkıştı; çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Müdahale, sağlık durumu ve soruşturma:

İtfaiye ekipleri sıkışan sürücüyü araçtan çıkardıktan sonra sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı ve yaralı sürücü ambulansla Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan incelemede Berkay D.'nin 2.33 promil alkollü olduğu ve kırmızı ışık ihlali gerçekleştirdiği tespit edildi. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi, kaza ile ilgili polis tarafından tahkikat başlatıldı.

Burdur&#039;da alkollü sürücü kırmızı ışıkta kazaya neden oldu: 1 yaralı

Burdur'da alkollü sürücü kırmızı ışıkta kazaya neden oldu: 1 yaralı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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