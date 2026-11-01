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Edremit'te takla atan otomobil sürücüyü hafif yaraladı

Edremit'te 13 AP 588 plakalı Volkswagen'in takla atması sonucu sürücü hafif yaralandı; ambulans, polis ve itfaiye müdahale ederek yaralı hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 01 Kasım 2026 - 10:00

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Edremit'te takla atan otomobil sürücüyü hafif yaraladı

kaza yerinde ilk bilgiler:

Van'ın Edremit ilçesinde ilçe merkezinde meydana gelen kazada, 13 AP 588 plakalı Volkswagen marka otomobil takla attı. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen araçta meydana gelen kaza sonucu 1 kişi hafif yaralandı.

müdahale ve kurtarma:

İhbar üzerine bölgeye ambulans, polis ve Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralı, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle otomobilden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

tedavi ve soruşturma:

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

VAN&#039;IN EDREMİT İLÇESİNDE OTOMOBİLİN TAKLA ATMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ...

VAN'IN EDREMİT İLÇESİNDE OTOMOBİLİN TAKLA ATMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ HAFİF YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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