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Manuel terapiyle bel ve boyun ağrılarında hareketi geri kazanın

Uzman kontrolünde uygulanan manuel terapi, kişiye özel egzersiz ve ergonomik düzenlemelerle birlikte bel, boyun ve eklem ağrılarında ağrı azaltıp hareketi artırıyor.

GİRİŞ: 01 Kasım 2026 - 09:59

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Manuel terapiyle bel ve boyun ağrılarında hareketi geri kazanın

Hareketsizlik ve yoğun tempo ağrı şikayetlerini artırıyor

Hareketsiz yaşam, yanlış duruş alışkanlıkları ve yoğun çalışma temposu, bel, boyun ve eklem ağrılarının artmasına neden oluyor. Medicana Bursa Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Uzm. Dr. Büşra Yeşil, kas ve iskelet sistemi hastalıklarında manuel terapinin bilimsel temellerinin önemine dikkat çekiyor ve tedavinin uzman kontrolünde yürütülmesi gerektiğini vurguluyor.

manuel terapi nedir:

Manuel terapi, masaj ya da kırık-çıkık müdahalesi değildir. Alanında özel eğitim almış hekim ve fizyoterapistler tarafından herhangi bir cihaz kullanılmadan, yalnızca ellerle uygulanan tıbbi bir yöntemdir. Detaylı hekim muayenesine dayanan ve tamamen kişiye özel planlanan bir süreç olan manuel terapi; mobilizasyon, manipülasyon ve yumuşak doku teknikleriyle eklem, kas ve sinir dokularındaki hareket kısıtlılıklarını gidermeyi ve vücudun doğal hareket kabiliyetini yeniden kazandırmayı amaçlar.

hangi durumlarda uygulanır:

Uzm. Dr. Büşra Yeşil'e göre manuel terapi; bel ve boyun fıtıkları, duruş bozukluklarına bağlı ağrılar, boyun kaynaklı baş ağrıları, donuk omuz ve spor yaralanmaları gibi çeşitli kas ve iskelet sistemi sorunlarında kullanılabiliyor. Tedavinin hedefi ağrıyı azaltmak ve eklem hareket açıklığını artırmaktır. Ancak tek başına uygulama kalıcı iyileşme sağlamayabileceği için elde edilen kazanımların sürdürülebilmesi adına hastalara kişiye özel egzersiz programları veriliyor ve günlük yaşamda doğru duruş ile ergonomik alışkanlıkların kazandırılması önem taşıyor.

uygulama ve uzman kontrolü:

Manuel terapi her hasta için uygun olmayabilir, bu yüzden tedavi öncesinde ayrıntılı değerlendirme şarttır. Kırık, ileri derecede kemik erimesi ve aktif iltihaplı romatizmal hastalıklar gibi durumlarda uygulama ya yapılamaz ya da sınırlandırılabilir. Yeşil, tedavinin mutlaka uzman denetiminde gerçekleştirilmesi gerektiğini belirtiyor. Medicana Bursa Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği'nde manuel terapi uygulamaları, uzman hekimlerin değerlendirme ve takibi altında, sertifikalı fizyoterapistler eşliğinde sürdürülüyor. Bel, boyun ve eklem ağrıları nedeniyle hareket kısıtlılığı yaşayan kişilerin hekim değerlendirmesi sonrası kendilerine uygun tedavi planını oluşturabilecekleri yeniden hatırlatılıyor.

MEDİCANA BURSA HASTANESİ FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON UZMANI UZM. DR. BÜŞRA YEŞİL

MEDİCANA BURSA HASTANESİ FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON UZMANI UZM. DR. BÜŞRA YEŞİL

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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