Gece yarısı kavşakta çarpışma: alkollü sürücü kırmızı ışık ihlali iddiası

Kavşakta çarpışma: alkollü sürücü iddiası

Burdur'da gece saatlerinde meydana gelen kazada, kavşakta dönüş yapan bir otomobil ile karşı istikametten gelen başka bir otomobil çarpıştı. Olayın ardından yaralanan sürücü itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza ayrıntıları:

Kaza, Burdur - Antalya kara yolu Antalya Kavşağında gerçekleşti. İddialara göre, Rıza A. (22) yönetimindeki 15 ACT 477 plakalı otomobil Antalya istikametinden Manastır istikametine dönüş yaptığı sırada, Isparta istikametinden Antalya yönüne ilerleyen Berkay D. (23) idaresindeki 42 V 8714 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın hemen ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle araç içinde sıkışan sürücü ekipler tarafından kurtarıldı.

Müdahale ve soruşturma:

Sürücü Berkay D. itfaiye ekipleri tarafından aracından çıkarıldıktan sonra sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kazaya ilişkin yapılan ilk incelemede, Berkay D.'nin 2.33 promil alkollü olduğu ve olayın bir kırmızı ışık ihlali nedeniyle meydana geldiği tespit edildi. Olayla ilgili olarak polis ekipleri soruşturma başlattı ve kazanın şartlarıyla ilgili incelemeler sürüyor.

Yetkililer, benzer kazaların önlenmesi için trafik kurallarına uyulması ve özellikle alkollü araç kullanılmamasının önemine vurgu yaptı.

BURDUR'DA ALKOLLÜ SÜRÜCÜNÜN KIRMIZI IŞIK İHLALİ YAPMASI SONUCU İKİ OTOMOBİL KAVŞAK SİSTEMİNDE ÇARPIŞTI.