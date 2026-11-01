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Gebze'de bariyere çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

D-100 kara yolunda Gebze'de 61 SS 444 plakalı otomobil bariyerlere çarptı; sürücü Anıl Can Doğan yaşamını yitirdi, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

GİRİŞ: 01 Kasım 2026 - 09:59

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Gebze'de bariyere çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Kaza ayrıntıları:

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, D-100 kara yolu Ankara istikametinde bir trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 61 SS 444 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

Kurbanın kimliği:

Kazada aracın sürücüsü Anıl Can Doğan ağır yaralanarak olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın ardından sağlık ve güvenlik ekipleri bölgeye sevk edildi.

Soruşturma ve işlemler:

Kaza ile ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı. Soruşturmada olayın oluş şekli, araçta ve yolda bulunan deliller ile görgü tespitleri değerlendirilecek; resmi açıklamalar yetkililerce yapılacak.

KOCAELİ&#039;NİN GEBZE İLÇESİNDE D-100 KARA YOLUNDA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ HAYATINI...

KOCAELİ'NİN GEBZE İLÇESİNDE D-100 KARA YOLUNDA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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