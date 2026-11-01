Gebze'de bariyere çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Kaza ayrıntıları:

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, D-100 kara yolu Ankara istikametinde bir trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 61 SS 444 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

Kurbanın kimliği:

Kazada aracın sürücüsü Anıl Can Doğan ağır yaralanarak olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın ardından sağlık ve güvenlik ekipleri bölgeye sevk edildi.

Soruşturma ve işlemler:

Kaza ile ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı. Soruşturmada olayın oluş şekli, araçta ve yolda bulunan deliller ile görgü tespitleri değerlendirilecek; resmi açıklamalar yetkililerce yapılacak.

KOCAELİ'NİN GEBZE İLÇESİNDE D-100 KARA YOLUNDA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ.