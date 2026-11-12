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Safranbolu TSO yönetimi protokol ziyaretleriyle iş birliğini güçlendirdi

Safranbolu TSO yönetimi, seçimlerin ardından Karabük ve Safranbolu'da valilik, adliye ve jandarma komutanlıklarını ziyaret ederek iş birliğini güçlendirdi.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 10:50

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Safranbolu TSO yönetimi protokol ziyaretleriyle iş birliğini güçlendirdi

Safranbolu TSO protokol ziyaretlerini tamamladı

Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) yönetimi, gerçekleştirilen oda seçimlerinin ardından Karabük ve Safranbolu’da bir dizi nezaket ziyareti gerçekleştirdi. Heyet, seçim sürecinin tamamlanmasının ardından kamu kurumlarıyla ilişkileri tazelemek ve bölgenin ekonomik gelişimine ilişkin ortak çalışma zeminlerini değerlendirmek amacıyla temaslarda bulundu.

ziyaret edilen makamlar:

Heyeti meclis başkanı Cengiz Ünal, yönetim kurulu başkanı Erol Altuntepe, yönetim kurulu başkan yardımcıları İsmail Hayri Boyacı ve Hacı Mehmet Gençer, yönetim kurulu üyeleri Eyüp Öztürk, Hasan Cemal Şahin, Mutlu Çidem ile genel sekreter Ömer Tüfekçi oluşturdu. Ziyaretler kapsamında heyet; Karabük Valisi Oktay Çağatay, Karabük İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay İsmail Gökçek, Karabük Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman ve Safranbolu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ramazan Ünal ile bir araya geldi.

hedefler ve kararlılık:

Görüşmelerde, Safranbolu’nun ekonomik ve ticari gelişimi ile kamu kurumları ile iş dünyası arasındaki iş birliğinin önemi üzerinde duruldu. Heyet ve muhatapları, bölgenin kalkınmasına yönelik olarak koordinasyon, ortak proje üretme ve uygulama süreçlerinde karşılıklı destek vurgusu yaptı.

Yönetim Kurulu Başkanı Erol Altuntepe, ziyaretlere ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: "Gerçekleştirdiğimiz Oda seçimlerinin ardından yeni dönemde de Safranbolu’muzun ekonomik, ticari ve sosyal gelişimine katkı sunmak amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu süreçte kamu kurumlarımızla kurduğumuz güçlü iletişim ve iş birliğini son derece önemsiyoruz."

Altuntepe ayrıca, ortak akıl ve dayanışma anlayışıyla şehrin gelişimine katkı sağlayacak projelerin hayata geçirilmesi için çalışmalara devam edeceklerini belirterek, nazik kabullerinden dolayı ziyaret edilen tüm kurumlardaki yetkililere teşekkür etti. STSO yönetimi, yeni dönemde üyelerin menfaatlerini gözeten ve kurumlar arası iş birliğini güçlendiren adımları kararlılıkla sürdüreceğini ifade etti.

SAFRANBOLU TİCARET VE SANAYİ ODASI (STSO) MECLİS BAŞKANI CENGİZ ÜNAL, YÖNETİM KURULU BAŞKANI EROL...

SAFRANBOLU TİCARET VE SANAYİ ODASI (STSO) MECLİS BAŞKANI CENGİZ ÜNAL, YÖNETİM KURULU BAŞKANI EROL ALTUNTEPE VE BERABERİNDEKİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ, KARABÜK İL JANDARMA KOMUTANI JANDARMA KIDEMLİ ALBAY İSMAİL GÖKÇEK'İ ZİYARET ETTİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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