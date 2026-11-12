Yeni dünyada Türkiye düzen kurucu aktör olmalı

Düzce Üniversitesi'nin düzenlediği "Terörsüz Türkiye ve Türkiye Yüzyılı" konferansına katılan Mahir Ünal, Türkiye'nin hem iç güvenlik hem de bölgesel rolüne dair kapsamlı bir analiz sundu. Programa; 64. Hükümet Kültür ve Turizm Bakanı ve AK Parti MKYK Üyesi Mahir Ünal, 65. Hükümet Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, protokol üyeleri, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

konferansın açılışı ve katılımcılar:

Programın açılışını yapan Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir, terörün ve şiddetin olmadığı, huzur ve kardeşliğin güçlendiği bir Türkiye hedefinin gelecek nesillere bırakılacak en kıymetli miraslardan biri olduğunu belirtti. Sözbir, Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda bilim, eğitim, teknoloji ve toplumsal yaşam alanlarında sağlanacak ilerlemenin ancak huzur ve güven ortamıyla tam anlam kazanacağını vurguladı.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ise programı; Türkiye'nin iç güvenliğini sağlam tutmasının güncel dünyada öneminin arttığı bir dönemde özellikle kıymetli bulduğunu ifade etti. Özlü, kültürel bütünlüğün siyasal bütünlüğün temeli olduğu değerlendirmesini yaparak Mahir Ünal’ın üniversitede ağırlanmasının ayrı bir anlam taşıdığını belirtti ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Ünal'ın ana mesajı ve perspektifleri:

Kürsüde konuşan Mahir Ünal, meselelerin nasıl ele alındığının bakış açısıyla doğrudan ilişkili olduğuna dikkat çekti; dilin ve perspektifin sorun çözümünde belirleyici olduğunu ifade etti. Ünal, 2009–2015 yılları arasındaki çözüm sürecine dâhil olduğunu hatırlatarak, Terörsüz Türkiye hedefine ulaşabilmek için "büyük resme" bakmanın şart olduğunu söyledi.

Konuyu; jeopolitik, jeostratejik, tarih, kültürel miras ve medeniyet tasavvuru perspektifleri üzerinden değerlendiren Ünal, büyük medeniyetlere sahip ülkelerin güncel meseleleri birer gelişim fırsatı olarak gördüğünü belirtti. Konuşmasında, "toplumlar meseleleri çözebildiği kadar gelişir" vurgusunu öne çıkardı.

Ünal, Terörsüz Türkiye vizyonunu Suriye'nin istikrara kavuşması, İsrail-İran Savaşı, Rusya-Ukrayna Savaşı ve terör örgütlerinin vekalet unsuru olmaktan çıkması bağlamında ele aldı. Terör bataklığının kurutulmasının sonuçları olarak, terör unsurlarının ülke dışına çıkması ve çatışma dinamiklerinin değişmesini örnek gösterdi.

Konuşmasında küresel sistemde yaşanan kırılmalara da işaret eden Ünal, uluslararası kurumların etkinliğinin zayıfladığı ve dünyada geniş bir belirsizlik ortamı bulunduğunu ifade etti. Böyle bir dönemde Türkiye'nin konumlanmasının önemine değinerek, "Türkiye tali aktör değil, düzen kurucu aktör olmalıdır" mesajını paylaştı. Ünal, Terörsüz Türkiye sürecinin başarısının toplumsal mutabakat, mukavemet, kardeşlik ve birlikte yaşama deneyiminden geçtiğini kaydetti.

programın kapanışı ve tören:

Konferansın sonunda Rektör Nedim Sözbir ve Başkan Faruk Özlü, Mahir Ünal’a belge ve hediye takdiminde bulundu; program günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi. Konferans sonrasında Ünal, Düzce Üniversitesi Şeref Defteri’ni imzaladı ve Rektör Nedim Sözbir’i ziyaret ederek programı tamamladı.

AK PARTİ MKYK ÜYESİ MAHİR ÜNAL, DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN "TERÖRSÜZ TÜRKİYE VE TÜRKİYE YÜZYILI" KONFERANSINDA KONUŞTU