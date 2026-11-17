Düzce Üniversitesi COP31'de bilimsel çalışmalarını sergiledi

Düzce Üniversitesi, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında geliştirdiği projeleri YÖK Pavilyonunda uluslararası katılımcılara sundu. Stand, yerli ve yabancı ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü; tanıtım faaliyetlerine Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztürk de katıldı. Akademisyenler, projelerin amaçları, kapsamları ve uygulama alanları hakkında detaylı bilgi verdi ve üniversitenin iklim değişikliği ile sürdürülebilir kalkınma alanlarındaki bilimsel birikimini aktardı.

Döngüsel ekonomi ve çevre teknolojileri:

Doç. Dr. Pınar Sevim Elibol iki başlıklı çalışmasını tanıttı: "Metropollerin Ötesinde Yaşam Laboratuvarları: Orta Ölçekli Kentlerde Döngüselliğin Finansmanı" ve "Nanoteknoloji Destekli Atıksu Arıtma ve Sürdürülebilir Yaşam Alanı". Sunumlarda orta ölçekli kentlerde döngüsel ekonomi uygulamalarının finansmanı ve atıksu arıtımında nanoteknolojinin potansiyeli üzerinde duruldu. Ayrıca Doç. Dr. Taylan Çakmak tarafından Batı Karadeniz bölgesinin iklim değişikliğine karşı dirençli bitki biyoteknolojisi kapasitesini güçlendirmeyi ve sürdürülebilir fidan üretimini hedefleyen "Miras Projesi" paylaşıldı.

İklim okuryazarlığı ve sürdürülebilirlik eğitimi:

İklim farkındalığına yönelik eğitim projeleri COP31'de öne çıktı. "Üniversite Öğrencileri İçin İklim Okuryazarlığı" projesi Doç. Dr. Hicran Hamza Çelikyay, Dr. Kübra Yüksel ve Dr. Eda Kaya ekibi tarafından tanıtıldı. Öğrenci bilinci ve eğitim yaklaşımlarının ölçümüne odaklanan çalışma ile Doç. Dr. Fahriye Hayırsever ve Prof. Dr. Ferhunde Hayırsever Topçu tarafından temsil edilen "Üniversite Öğrencilerinin Küresel İklim Değişikliğine İlişkin Farkındalığı" projesi katılımcıların dikkatini çekti. Ayrıca Prof. Dr. Filiz Evran Acar, Öğr. Gör. Zeynep Övdür Uğurlu ve Ece Çelikyay tarafından sunulan "Yapay Zeka Destekli Sürdürülebilir Öğrenme: Döngüsel Ekonomi Eğitiminin Geleceğini Tasarlamak" başlıklı proje, yapay zekanın sürdürülebilirlik eğitimine entegrasyonu üzerine odaklandı.

İklime dirençli kentler ve tarımsal üretim için bilimsel yaklaşımlar:

Kent ölçeğinde uyum kapasitesini artırmaya yönelik "Düzce 2100: İklime Dirençli Kentler İçin Akıllı Yeşil Altyapı" projesi Dr. Öğr. Üyesi Nermin Başaran tarafından tanıtıldı. Dr. Öğr. Üyesi Tunahan Çınar ise 2025 yılında Türkiye ve Portekiz'de 100 hektardan büyük alanları etkileyen orman yangınlarının atmosfere saldığı kirletici gazların uydu uzaktan algılama ile izlenmesi ve tahminine dair çalışmasını paylaştı. Öğr. Gör. Dr. Faik Ceylan ise mısır ve buğdayda kuraklık ile tuz stresine karşı dayanıklılığı artırmak amacıyla kompost ve malç gibi yeşil tarım uygulamalarının etkilerini içeren projesini sundu.

Arı sağlığı ve biyolojik çeşitlilik çalışmaları:

Arıcılık ve tozlaşma ekolojisine dair projeler de standın dikkat çeken başlıkları arasındaydı. Prof. Dr. Meral Kekeçoğlu, Şevval Gündoğdu ve Simay Durmaz tarafından hazırlanan "Arı Sağlığı ve Tozlaşma" ile "UV-B Radyasyonunun Farklı Bal Arısı Alt Türlerinin Davranışı ve Fizyolojisi Üzerindeki Etkileri" başlıklı çalışmalar, bal arılarının ekosistem hizmetleri ve çevresel streslerin arı sağlığı üzerindeki yansımalarını ele aldı.

Kurumsal sürdürülebilirlik yaklaşımları:

Düzce Üniversitesi Sürdürülebilirlik Ofisi Koordinatörü Doç. Dr. Yaşar Selman Gültekin üniversitenin iklim değişikliğiyle mücadele, yeşil kampüs uygulamaları, GreenMetric, sıfır atık ve çevre yönetimi çalışmalarını katılımcılara aktardı. COP31'de farklı disiplinlerden araştırmacıların katkısıyla sunulan projeler, Düzce Üniversitesi'nin sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusundaki kurumsal yaklaşımını ve bilimsel kapasitesini uluslararası platformda görünür kıldı.

Tanıtımların COP31'de gerçekleştirilmesi, Düzce Üniversitesi'nin iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik bilimsel çalışmalarının uluslararası paydaşlarla buluşmasına ve bilgi paylaşımının güçlenmesine katkı sağladı.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİYLE MÜCADELE VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA ALANLARINDA GELİŞTİRDİĞİ BİLİMSEL PROJELERİNİ, BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ 31. TARAFLAR KONFERANSI (COP31) KAPSAMINDA ULUSLARARASI KATILIMCILARLA BULUŞTURDU.