Elif Makas kentte koruyucu ailelerle buluştu:

Düzce Valisi Mehmet Makas’ın eşi Elif Makas, kentte yürütülen aile odaklı sosyal hizmet çalışmaları kapsamında koruyucu ailelerle bir araya geldi. Toplantıda devlet koruması altındaki çocuklara sıcak bir aile ortamı sunan ailelerle sohbet eden Makas, çocuklarla yakından ilgilendi ve onların günlük yaşamlarına dair gözlemlerini paylaştı.

Makas, ailelerin üstlendiği sorumluluğun önemine dikkat çekerek koruyucu ailelere gösterdikleri ilgi, sevgi ve özveri nedeniyle teşekkür etti. Ziyarette çocukların mutluluğu ön plana alındı; Makas, ailelere ve çocuklara sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir yaşam temennisinde bulundu.

aile ve gençlik fonu desteğiyle evlenen çifte ziyaret:

Elif Makas, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen Aile ve Gençlik Fonu Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi kapsamında kredi desteği alarak evlenen ve daha sonra bebek sahibi olan Esra Nur ve İlyas Ercan çiftini evlerinde ziyaret etti. Makas, genç çiftin yeni yaşamlarını tebrik ederek sağlık ve mutluluk dileklerini iletti.

Ziyarette çiftin aile yaşamına uyum süreci ve çocuk bakımına ilişkin değerlendirmeler de konuşuldu; Makas, böylesi destek programlarının gençlerin yaşamlarında somut katkılar sunduğunu vurguladı.

Toplantı ve ziyaretler, Düzce'deki aile merkezli sosyal hizmetlerin ve koruyucu aile uygulamalarının görünürlüğünü artırmayı amaçlayan çalışmaların bir parçası olarak kayda geçti. Makas, hem koruyucu ailelerin hem de fon desteğiyle kurulan yeni ailelerin yanında olmayı sürdürme mesajı verdi.

DÜZCE VALİSİ MEHMET MAKAS’IN EŞİ ELİF MAKAS, KORUYUCU AİLELERİ ZİYARET EDEREK ÇOCUKLARLA BİR ARAYA GELDİ. MAKAS, AİLE VE GENÇLİK FONU DESTEĞİYLE EVLENEN VE BEBEK SAHİBİ OLAN ERCAN ÇİFTİNİ DE ZİYARET ETTİ.