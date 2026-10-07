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Düzce yaylalarında mor lila sonbahar şöleni: güz çiğdemleri açtı

Düzce yaylalarında sonbaharla birlikte mor ve lila tonlarında güz çiğdemleri çiçek açtı; Düzce İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ekipleri bu anları görüntüledi.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 11:57

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Düzce yaylalarında mor lila sonbahar şöleni: güz çiğdemleri açtı

Düzce yaylalarında mor lila sonbahar şöleni: güz çiğdemleri açtı

Düzce’nin yaylalarında sonbaharın gelmesiyle birlikte mor ve lila renklere sahip güz çiğdemleri çiçek açtı. Bu dönemde yaylalar, çiçeklerin oluşturduğu renkli örtüyle farklı bir görünüme kavuşuyor. Doğanın bu değişimi, Düzce İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ekipleri tarafından kaydedildi.

doğal renk ve görsel şölen:

Güz çiğdemleri yayla çayırlarında dağınık gruplar halinde açarak geniş alanlarda mor-lila tonları oluşturuyor. Sonbaharın sıcak yaprak tonlarıyla birleşen bu çiçekler, ziyaretçilere ve doğaseverlere görsel bir şölen sunuyor; fotoğrafçılar için de zengin kareler sağlıyor.

görüntüleme ve tanıtım açısından önemi:

Kaydedilen görüntüler, Düzce yaylalarının mevsimsel çeşitliliğini belgeleyerek bölgenin doğal zenginliğine dikkat çekiyor. Bu tür fotoğraf ve görüntüler turizmin tanıtımına katkı sağlarken, aynı zamanda doğayı koruma ve mevsimsel değişimleri izleme konusunda farkındalık yaratıyor.

DÜZCE’NİN YAYLALARINDA SONBAHARIN GELİŞİYLE BİRLİKTE GÜZ ÇİĞDEMLERİ ÇİÇEK AÇMAYA BAŞLADI. MOR VE...

DÜZCE’NİN YAYLALARINDA SONBAHARIN GELİŞİYLE BİRLİKTE GÜZ ÇİĞDEMLERİ ÇİÇEK AÇMAYA BAŞLADI. MOR VE LİLA TONLARIYLA YAYLALARI RENKLENDİREN ÇİÇEKLER, DÜZCE İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN GÖRÜNTÜLENDİ.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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