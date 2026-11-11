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Düzce'de 12 kasım anması: yatay mimari ve güvenlik önceliği vurgulandı

Başkan Faruk Özlü, 12 Kasım 1999 Düzce Depremi'nin 27. yıldönümünde yatay mimari, sağlam zemin ve kaliteli yapılaşmadan taviz verilmeyeceğini açıkladı.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 10:15

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Düzce'de 12 kasım anması: yatay mimari ve güvenlik önceliği vurgulandı

Düzce belediye başkanından anma mesajı:

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, 12 Kasım 1999 Düzce Depremi’nin 27. yıldönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, kentin deprem hatırasını unutmadan geleceğe dönük önlemlerini sürdürme kararlılığını dile getirdi. Özlü, depremin 17 Ağustos 1999 Gölcük Depremi’nin ardından Düzce’yi bir kez daha ağır yıkıma uğrattığını; o gün yaşanan yıkımın yüzlerce can kaybı, binlerce yaralı ile konut ve iş yerlerinde ağır hasara yol açtığını hatırlattı.

uygulanan yapı politikaları ve sonuçları:

Başkan Özlü, depremden alınan dersin net olduğunu belirterek Deprem öldürmez, bina öldürür anlayışının şehir politikalarına yansıdığını söyledi. Bu kapsamda yüksek katlı yapılaşmaya son verildiğini, bugün Düzce’de zemin artı 4 katın üzerindeki yapılaşmaya izin verilmediğini ve bölgenin zemin özelliklerine göre bazı alanlarda daha düşük kat sınırlarının uygulandığını aktardı. Özlü, bu yaklaşımın Cumhurbaşkanı’nın vurguladığı yatay mimari anlayışının güçlü bir örneği olduğunu ifade etti.

Başkanın verdiği bilgilere göre, Düzce’nin yapı stokunun yaklaşık %75-80’i yenilenmiş ve deprem yönetmeliklerine uygun şekilde yeniden inşa edildi. Ayrıca bilimsel zemin etütleri, sıkı denetimler ve doğru imar planlarıyla planlı, nefes alan ve insan hayatını önceleyen bir şehir kimliği hedefleniyor.

son dönemde gerçekleşen sarsıntı ve alınan tedbirlerin etkisi:

Özlü, 23 Kasım 2022’deki 5,9 büyüklüğündeki depremin de uygulanan tedbirlerin doğruluğunu gösterdiğini, o olayda can kaybı yaşanmamasının alınan önlemlerin somut sonucu olduğunu vurguladı. Bu değerlendirmeyle belediye yönetiminin risk azaltma yönündeki yatırımlarının ve denetimlerinin önemine dikkat çekildi.

Mesajında Düzce’nin bir deprem kuşağında yer aldığı gerçeğinin her zaman hatırlanması gerektiğini belirten Özlü, yatay mimari, sağlam zemin ve kaliteli yapılaşma konularında taviz verilmeyeceğini yineledi ve hedeflerinin çocuklara güvenli, yaşanabilir ve afetlere karşı dirençli bir Düzce bırakmak olduğunu söyledi.

Başkan Özlü ayrıca 12 Kasım’ın yalnızca anma değil, aynı zamanda gelecek için sorumluluğu hatırlatan bir gün olduğuna işaret ederek vatandaşlara deprem bilincini yüksek tutma çağrısında bulundu. Ölenler rahmetle anıldı, yakınlarına sabır dileğinde bulunuldu.

DÜZCE BELEDİYE BAŞKANI DR. FARUK ÖZLÜ, 12 KASIM 1999 DÜZCE DEPREMİ’NİN 27. YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA...

DÜZCE BELEDİYE BAŞKANI DR. FARUK ÖZLÜ, 12 KASIM 1999 DÜZCE DEPREMİ’NİN 27. YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA YAYIMLADIĞI MESAJINDA, “YATAY MİMARİ, SAĞLAM ZEMİN VE KALİTELİ YAPILAŞMA KONUSUNDA TAVİZ VERMEDEN İLERLEYECEĞİZ. AMACIMIZ, ÇOCUKLARIMIZA GÜVENLİ, YAŞANABİLİR VE AFETLERE KARŞI DİRENÇLİ BİR DÜZCE BIRAKMAKTIR” DEDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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