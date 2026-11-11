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Diyarbakır'da 4. Sanayi Sitesi'nde esnafın öncelikleri kayıt altına alındı

Yerinde Çözüm ekipleri 4. Sanayi Sitesi'nde yaklaşık 800 esnafın ulaşım, su, atık ve atıl araç taleplerini dinleyip ilgili birimlere iletti.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 10:19

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Diyarbakır'da 4. Sanayi Sitesi'nde esnafın öncelikleri kayıt altına alındı

ziyaretin kapsamı ve ekiplerin çalışması:

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Yerinde Çözüm ekipleri, 4. Sanayi Sitesi'nde iş yerlerini ziyaret ederek yaklaşık 800 esnafla doğrudan görüşme gerçekleştirdi. Ekipler, vatandaşların belediye hizmetleriyle ilgili beklenti ve şikâyetlerini yerinde dinleyip kayıt altına aldı; görüşmelerin amacı hem öncelikli sorunları tespit etmek hem de çözüm yollarını hızlandırmak olarak açıklandı.

esnafın öne çıkan talepleri:

Ziyaret sırasında esnafın yoğunlaştığı konular arasında ulaşım düzenlemeleri, içme suyu şebekesinin yenilenmesi, çöp konteyneri ihtiyacının giderilmesi ve yeşil alanların artırılması yer aldı. Sanayi sitesi içinde atıl durumda bulunan araçların toplanması talebi sıkça tekrarlandı; ayrıca geri dönüştürülebilir atıklar için uygun noktalara geri dönüşüm kutuları konulması istendi. Bu talepler, esnafın iş yürütme koşullarının iyileştirilmesi ve alanın düzenli tutulmasına yönelik öncelikli beklentileri yansıttı.

belediyenin takip ve koordinasyon adımları:

İletilen talepler doğrultusunda ilgili birimlerle görüşmeler yapıldı. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı ile irtibata geçilerek resmi yazı gönderildi ve atık toplama sürecinin yürütücüsü olan şirkete sanayi sitesindeki atıkların toplanması talep edildi. Birimden edinilen bilgiye göre atık toplama işlemleri şirket tarafından gerçekleştiriliyor; bu nedenle resmi talep ve koordinasyonun sağlanmasının ardından uygulamaya geçilmesi bekleniyor.

Atıl araçların toplanması talebi üzerine de trafik zabıta ekipleri ile görüşülüp konu emniyet birimleriyle paylaşıldı. Trafik zabıta, daha önce emniyetle birden fazla görüşme yaptıklarını; araçların kaldırılmasına ilişkin işlemlerin emniyet onayı olmadan yürütülemeyeceğini bildirdi. Bu çerçevede konunun çözümü için zabıta, emniyet ve ilgili daire arasında koordinasyonun sürdürülmesi kararlaştırıldı.

Yerinde Çözüm ekibinin çalışması, esnaf taleplerinin doğrudan dinlenmesi ve ilgili kurumlara iletilmesi bakımından bir takip mekanizması oluşturdu; bundan sonraki süreç, bildirilen taleplerin kurumlar arasında nasıl uygulamaya konulacağına bağlı olacak.

YERİNDE ÇÖZÜM EKİPLERİ 4. SANAYİ SİTESİNDE ESNAFI DİNLEDİ

YERİNDE ÇÖZÜM EKİPLERİ 4. SANAYİ SİTESİNDE ESNAFI DİNLEDİ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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