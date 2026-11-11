Dolar 50,2272 +0,02%
Euro 55,9775 -0,22%
Bist 11.789,54 +1,09%
Altın Gram 6.552,54 +0,68%
EUR/USD 1,1141 -0,23%
Brent Petrol 92,71 +1,33%
--°

Düzce'de ortak hareket: kamu-sanayi ilişkileri güç kazanacak

Düzce Valisi Mehmet Makas ile DTSO yeni yönetimi, şehirde üretim, ihracat ve istihdamı artırmak için kamu-sanayi iş birliğini güçlendirme kararı aldı.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 10:08

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Düzce'de ortak hareket: kamu-sanayi ilişkileri güç kazanacak

Düzce'de ortak hareketle ekonomik büyümeye odaklanıldı

Düzce Valisi Mehmet Makas, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası’nın yeni Yönetim Kurulu ve Meclis üyelerini ziyaret ederek yeni dönemde başarı dileklerini iletti. Ziyarette Yönetim Kurulu Başkanı İshak Şengüloğlu, Meclis Başkanı Ümit Yıldırım ve Meclis üyeleri hazır bulundu. Toplantıda şehrin ekonomik gelişimi ve kurumsal iş birliğinin önemi ön plana çıktı.

valinin öncelikleri:

Vali Makas, iş insanlarının ve odaların ülke ekonomisinin en önemli dinamiklerinden biri olduğunu vurguladı. Görüşmede, üretim, ihracat ve istihdam sağlayan kurumlarla iletişimin artırılmasının şehirlerin kalkınmasında belirleyici olduğuna dikkat çekildi. Makas, kurumlar arası iletişim ve koordinasyonun güçlendirilmesiyle önümüzdeki süreçte ortak projeler yürüteceklerini belirtti.

odanın hedefleri:

DTSO Başkanı İshak Şengüloğlu, oda olarak kamu ile iş dünyası arasında köprü rolünü sürdürmeyi amaçladıklarını söyledi. Yeni dönemde şehrin tüm dinamikleriyle ilişkileri güçlendirerek hizmet üretmeye devam edeceklerini ifade eden Şengüloğlu, Vali Makas’ın öncülüğünde kamu-sanayi iş birliğini geliştirecek projeler hayata geçirmek istediklerini dile getirdi.

Program, Düzce’nin ekonomik ve sanayi alanındaki gelişimine katkı sağlayacak ortak çalışma mesajlarıyla sona erdi. Yerel yönetim ile iş dünyası arasındaki eşgüdümün artırılması, şehrin rekabet gücünü yükseltmeyi hedefliyor.

DÜZCE VALİSİ MEHMET MAKAS, TİCARET VE SANAYİ ODASI’NIN YENİ YÖNETİM KURULU VE MECLİS ÜYELERİYLE...

DÜZCE VALİSİ MEHMET MAKAS, TİCARET VE SANAYİ ODASI’NIN YENİ YÖNETİM KURULU VE MECLİS ÜYELERİYLE BİR ARAYA GELEREK BAŞARI DİLEKLERİNİ İLETTİ. GÖRÜŞMEDE DÜZCE’NİN EKONOMİK GELİŞİMİ VE KAMU-SANAYİ İŞ BİRLİĞİ ELE ALINDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Onuncu yıl buluşması: kaymakam Muhammet Fatih Safitürk kabri başında anıldı
images

Yıllar sonra sıralara döndü: 71 yaşında yarım kalan lise hayalini tamamlamaya ba...
images

Erzurum kalkınma vakfı'ndan iki konferansla 10 kasım anması
images

Erzurum'da yerelden küresel örnek: COP31'de enerji, hava ve sıfır atık politikas...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Karabük'te komşuların ihbarıyla 40 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

Nata Vega AVM otoparkında çadır yangını: aracın arızasından sıçradığı iddia ediliyor

Gediz’de araçta 4 bin 800 içimlik bonzai bulundu; iki kişi tutuklandı

Yıllar sonra sıralara döndü: 71 yaşında yarım kalan lise hayalini tamamlamaya başladı

TREND HABERLER

Oyunculuk mu ünlülük mü: Sarımola sektördeki dönüşümü yorumladı

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Çorum FK, Fenerbahçe sınavına taktik ve tempo çalışmasıyla hazırlanıyor

Avrupa’da yukarıya tırmanış: Reis ve Ozan Tufan Freiburg sınavını değerlendirdi

Esnaflar arasında şakalaşma tüfekle sonuçlandı: bir kişi ağır yaralandı

L’Oréal Türkiye ile EndoTürkiye kadın sağlığında disiplinler arası araştırma ağı kurdu

Statta birlik ve umut için adak kurbanı kesildi

Antalya'da COP31'i taşıyan hat: Türk Telekom'un dijital ve yeşil dönüşüm hamlesi