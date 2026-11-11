Düzce'de ortak hareket: kamu-sanayi ilişkileri güç kazanacak

Düzce'de ortak hareketle ekonomik büyümeye odaklanıldı

Düzce Valisi Mehmet Makas, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası’nın yeni Yönetim Kurulu ve Meclis üyelerini ziyaret ederek yeni dönemde başarı dileklerini iletti. Ziyarette Yönetim Kurulu Başkanı İshak Şengüloğlu, Meclis Başkanı Ümit Yıldırım ve Meclis üyeleri hazır bulundu. Toplantıda şehrin ekonomik gelişimi ve kurumsal iş birliğinin önemi ön plana çıktı.

valinin öncelikleri:

Vali Makas, iş insanlarının ve odaların ülke ekonomisinin en önemli dinamiklerinden biri olduğunu vurguladı. Görüşmede, üretim, ihracat ve istihdam sağlayan kurumlarla iletişimin artırılmasının şehirlerin kalkınmasında belirleyici olduğuna dikkat çekildi. Makas, kurumlar arası iletişim ve koordinasyonun güçlendirilmesiyle önümüzdeki süreçte ortak projeler yürüteceklerini belirtti.

odanın hedefleri:

DTSO Başkanı İshak Şengüloğlu, oda olarak kamu ile iş dünyası arasında köprü rolünü sürdürmeyi amaçladıklarını söyledi. Yeni dönemde şehrin tüm dinamikleriyle ilişkileri güçlendirerek hizmet üretmeye devam edeceklerini ifade eden Şengüloğlu, Vali Makas’ın öncülüğünde kamu-sanayi iş birliğini geliştirecek projeler hayata geçirmek istediklerini dile getirdi.

Program, Düzce’nin ekonomik ve sanayi alanındaki gelişimine katkı sağlayacak ortak çalışma mesajlarıyla sona erdi. Yerel yönetim ile iş dünyası arasındaki eşgüdümün artırılması, şehrin rekabet gücünü yükseltmeyi hedefliyor.

DÜZCE VALİSİ MEHMET MAKAS, TİCARET VE SANAYİ ODASI’NIN YENİ YÖNETİM KURULU VE MECLİS ÜYELERİYLE BİR ARAYA GELEREK BAŞARI DİLEKLERİNİ İLETTİ. GÖRÜŞMEDE DÜZCE’NİN EKONOMİK GELİŞİMİ VE KAMU-SANAYİ İŞ BİRLİĞİ ELE ALINDI.