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Törenle yad edilen 20 şehide Tiryakizade Süleymanağa Camii'nde dua

Eskişehir'de Tiryakizade Süleymanağa Camii'nde, 11 Kasım 2025'te Azerbaycan dönüşü uçak kazasında şehit olan 20 asker için anma ve dualar yapıldı.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 17:02

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Törenle yad edilen 20 şehide Tiryakizade Süleymanağa Camii'nde dua

Törenle yad edilen 20 şehide Tiryakizade Süleymanağa Camii'nde dua

Eskişehir'de düzenlenen anma programında, 11 Kasım 2025'te Azerbaycan dönüşü sırasında meydana gelen uçak kazasında şehit düşen 20 asker ile kazada şehit olanlardan biri olan Emre Mercan için dualar edildi.

Anma programının içeriği:

Tiryakizade Süleymanağa Camii'nde gerçekleştirilen programda cemaat bir araya gelerek şehitlerin anısını yad etti ve ortak dualar okundu. Anma, şehitlerin yıl dönümünde onları anma amacıyla düzenlendi.

İmam Salih Taşcı'nın duası ve vurguları:

Cami imamı Salih Taşcı, cemaatle birlikte ellerini semaya açtı ve tüm şehitler için dua etti. Taşcı, "Şehit kanıyla sulanmış bu topraklarda doğan her bir ferdimiz asker doğar, Kur’an ahlakıyla yetiştirilir, Peygamber ocağında yoğrulur. Yeri geldiğinde vatan savunmasında ya da vazifesi başında şehitlik makamına erer. Rabbim ezan sesleriyle yankılanan bu toprakları ilelebet muhafaza eylesin inşallah" ifadelerini kullandı.

Anma programı, şehitlerin yakınlarının ve katılanların duygularına saygı gösterilerek tamamlandı ve şehitler unutulmadı mesajı verildi.

TİRYAKİZADE SÜLEYMANAĞA CAMİİ İMAMI SALİH TAŞCI

TİRYAKİZADE SÜLEYMANAĞA CAMİİ İMAMI SALİH TAŞCI

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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