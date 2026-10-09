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Düzce'de ahşap malzeme yüklü fabrika yangında kullanılamaz hale geldi

Düzce Muncurlu'da Aydın Mutfak ve Banyo Dolapları fabrikasında çıkan yangın, itfaiyenin 3,5 saat süren çalışmasıyla söndürüldü; bina kullanılamaz hale geldi.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 17:13

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Düzce'de ahşap malzeme yüklü fabrika yangında kullanılamaz hale geldi

Olayın gelişimi:

Düzce'nin Merkez ilçesine bağlı Muncurlu köyünde faaliyet gösteren Aydın Mutfak ve Banyo Dolapları üretim fabrikasında saat 13.59 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Fabrikada bulunan ahşap malzemeler nedeniyle alevler hızla yayıldı ve kısa sürede binanın büyük bölümü alevler tarafından kaplandı.

İtfaiye müdahalesi ve önlemler:

İhbarın ardından bölgeye Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, alevlere doğrudan müdahale ederken yangının çevredeki yerleşim alanlarına sıçramasını engellemek için de tedbir aldı. Ekiplerin yoğun çalışması yangının büyümesini sınırlamada etkili oldu.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 buçuk saat süren müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü. Söndürme çalışmalarını takiben ekipler, fabrikada soğutma çalışmaları yaparak olası yeniden tutuşmaların önüne geçti.

Hasar ve soruşturma:

Yangın sonucunda fabrika tamamen kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından yangının çıkış sebebini belirlemeye yönelik incelemeler başlatıldı; soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

DÜZCE&#039;NİN MUNCURLU KÖYÜNDE FAALİYET GÖSTEREN FABRİKADA ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN YAKLAŞIK...

DÜZCE'NİN MUNCURLU KÖYÜNDE FAALİYET GÖSTEREN FABRİKADA ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN YAKLAŞIK 3,5 SAAT SÜREN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ. YANGINDA FABRİKA TAMAMEN KULLANILAMAZ HALE GELDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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