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Düzce'de aile işletmesinin üretim hikayesi bölge ekonomisine güç veriyor

Çilimli'de faaliyet gösteren Çelebi Kalıp'ın babadan oğula geçen üretim geleneği, Vali Mehmet Makas'ın ziyaretiyle bölge istihdamına katkısını gösterdi.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 10:16

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Düzce'de aile işletmesinin üretim hikayesi bölge ekonomisine güç veriyor

Çelebi Kalıp'ın üretim serüveni:

Çilimli'nin Topçular Mahallesi'nde faaliyet gösteren Çelebi Kalıp, kalıp ve makine imalatı alanında süregelen üretim çalışmalarıyla bölgeye istihdam ve katma değer sağlıyor. Firma sahipleri Remzi Çelebi ve Atilla Çelebi'den bilgi alan Vali Mehmet Makas üretim hattını yerinde inceledi ve yürütülen çalışmaları değerlendirdi.

bölge ekonomisine katkı:

İşletmenin üretim kapasitesi ve yerel tedarik zincirine sağladığı destek, Çilimli ve çevresindeki ekonomik hareketliliğe olumlu yansıyor. Küçük ve orta ölçekli sanayi kuruluşlarının güçlenmesi, bölgedeki istihdamın korunmasına ve yan sektörlerin gelişimine katkı veriyor; Çelebi Kalıp örneği bu dinamiğin somut bir yansıması olarak öne çıkıyor.

nesilden nesile aktarılan bir marka hikâyesi:

Vali Mehmet Makas, işletmenin nesilden nesile aktarılan bir emek ve marka gelişim hikâyesine sahip olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: Çelebi Kalıp firmamızı ziyaret ettik, babadan oğula bir mücadelenin, bir markanın gelişiminin kutlu hikayesini dinledik. Üretime ve istihama, ülkemizin kalkınmasına katkı sunanlar başımızın tacıdır

Vali Makas, işletme sahiplerine çalışmalarından dolayı teşekkür ederek başarı dileklerini iletti; bölgedeki üretim potansiyelinin sürekli desteklenmesinin önemine dikkat çekti.

DÜZCE’NİN ÇİLİMLİ İLÇESİNDE KALIP VE MAKİNE İMALATI ALANINDA FAALİYET GÖSTEREN ÜRETİM TESİSİ...

DÜZCE’NİN ÇİLİMLİ İLÇESİNDE KALIP VE MAKİNE İMALATI ALANINDA FAALİYET GÖSTEREN ÜRETİM TESİSİ, BÖLGE EKONOMİSİNE VE İSTİHDAMA KATKI SAĞLIYOR.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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