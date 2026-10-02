İlham veren hikâyeler: kadın girişimciler Denizli'de buluştu

Etkinlikte kadın deneyimleri ön plana çıktı

Denizli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Kadın İşi Girişim Projesi İlham Buluşması, DBB Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Etkinlik, Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi ile Habitat Derneği iş birliğinde hayata geçirildi ve yerel düzeyde kadınların ekonomik rolünü güçlendirmeyi hedefledi. Açılışa Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili ve Kent Konseyi Başkanı Ali Marım da katıldı.

Etkinliğin amacı:

Program, kadınların girişimcilik potansiyelini artırmak, üretim süreçlerinde aktif rol almalarını teşvik etmek ve ekonomik bağımsızlıklarını desteklemek üzere kurgulandı. Ali Marım etkinlikte kadınların üretimin her aşamasında yer almasının önemine vurgu yaptı ve bu tür buluşmaların adım atmak isteyen kadınlara ışık tuttuğunu belirtti.

Panelde öne çıkan başlıklar:

Moderatörlüğünü Habitat Derneği'nden Tuğçe Yıldırım'ın üstlendiği panel interaktif bir formatta sürdü. Panelde katılımcılar işe başlama süreçleri, karşılaşılan zorluklar ve bu zorlukların üstesinden gelme yöntemleri ile sürdürülebilirlik konularını ele aldı. Panelist Tennur Çıldır, kırsaldan gelen doğal üretim potansiyelini markalaştırma sürecini ve üretim zincirinde kadın emeğinin dönüştürücü gücünü aktardı. Ezgi San ise gıda sektöründe girişim kurma serüvenini, inovatif zorlukları ve marka oluşturma deneyimlerini paylaştı.

Buluşma soru-cevap bölümü ve günün anısına çekilen hatıra fotoğraflarıyla sonlandı. Etkinlik, yerel ekonomik kalkınmada kadın girişimciliğinin rolünü vurgulayan pratik örnekler ve ilham verici deneyimlerle katılımcılara somut fikirler sundu.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EV SAHİPLİĞİNDE DÜZENLENEN KADIN İŞİ GİRİŞİM PROJESİ İLHAM BULUŞMASI’NDA KADINLARIN BAŞARI HİKAYELERİNE VE GİRİŞİMCİLİK YOLCULUKLARINDAKİ DENEYİMLERE YER VERİLDİ.