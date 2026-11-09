Düzce'de asayiş planları mercek altına alındı

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen genel değerlendirme toplantısı, İbrahim Ergüder başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya müdür yardımcıları ve şube müdürleri katıldı ve kent genelindeki asayiş hizmetlerinin mevcut durumu detaylı şekilde ele alındı.

toplantıda ele alınan başlıklar:

Toplantıda, yürütülen asayiş hizmetlerine ilişkin raporlar gözden geçirildi; saha çalışmalarından elde edilen veriler ile uygulamadaki eksik ve güçlü yönler tartışıldı. Katılımcılar, yürütülen çalışmaları değerlendirirken sahadan gelen geri bildirimleri de paylaştı.

gelecek dönem hedefleri:

Önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan faaliyetlere ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu. Planların, kent genelinde huzur ve güvenin güçlendirilmesine odaklandığı ifade edildi ve uygulanacak adımların koordinasyon ihtiyacı vurgulandı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü, kentte güvenlik ve asayişin sağlanmasına yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğini bildirdi.

DÜZCE İL EMNİYET MÜDÜRÜ İBRAHİM ERGÜDER BAŞKANLIĞINDA DÜZENLENEN TOPLANTIDA, KENT GENELİNDEKİ ASAYİŞ ÇALIŞMALARI VE ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE HAYATA GEÇİRİLMESİ PLANLANAN FAALİYETLER ELE ALINDI.