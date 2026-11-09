İzmir körfezi'nde dümeni devralan kadın kaptan Ayşe Çalışkan

İZDENİZ'in tek kadın gemi kaptanı olan Ayşe Çalışkan, 31 yaşına rağmen denizcilikteki uzun soluklu deneyimiyle dikkat çekiyor. Yaklaşık on yıl boyunca uzak yol seferlerinde görev aldıktan sonra İzmir'e dönen Çalışkan, sekiz aydır Vahap Özaltay gemisiyle Konak-Karşıyaka hattında yolcu taşıyor.

Akdeniz'den Rusya ve Japonya'ya, hatta Kuzey Kutbu'na uzanan rotalarda çalıştıktan sonra kent içi deniz ulaşımına geçen Çalışkan, hem mesleki tatmin hem de yolcularla kurduğu doğrudan temas sayesinde İzmir'de görev yapmaktan memnuniyet duyuyor.

Erken başlayan deniz tutkusu ve mesleki yolculuk:

Bergama kökenli olan Çalışkan'ın denizcilikle tanışması çocuk yaşlara dayanıyor. Denizcilik hayatının on iki yaşında başladığını belirten kaptan, denizcilik lisesine on üç yaşında girip staj ve eğitimlerle yaşıtlarından erken mesleğe adım attı. Yatlarda çalışarak ticari gemilere geçiş yapan Çalışkan, stajlarını 50 bin tonluk dökme yük gemilerinde tamamladı ve yaklaşık on yıl boyunca aynı firmada kalarak farklı deniz şartlarında deneyim kazandı.

Bu süreç, Çalışkan için hem mesleki birikim hem de ekip yönetimi becerilerini geliştirme fırsatı oldu. Günümüzde İZDENİZ çatısı altında kaptan olarak görev yapıyor olmayı kariyerinin önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriyor.

Ekip uyumu, yolcu ilgisi ve kadın denizcilerin görünürlüğü:

Çalışkan, okul ve iş hayatı boyunca çoğu zaman tek kadın olarak ilerlediğini, ancak ekip arkadaşlarının yaklaşımının her zaman doğal ve destekleyici olduğunu söylüyor. Bu uyum sayesinde görevlerini zorlukları aşarak sürdürdüğünü vurguluyor.

Yolcuların kendisine gösterdiği ilgi, özellikle çocukların ve kadın yolcuların şaşkın ve memnun tepkileri kaptanı motive ediyor. Rıhtımda veya yolcu rampasında karşılaşılan el sallamalar ve geminin düdüğüyle verilen yanıtlar, günlük rutinin küçük ama anlamlı anları arasında yer alıyor.

Deniz ulaşımında kadınların daha görünür olmasının önemine dikkat çeken Çalışkan, kadın kaptanların sayısının artmasının İzmir Körfezine yakışacağını düşünüyor ve sektörde kadınların daha fazla yer almasını sağlayan herkese teşekkür ediyor. Ekip çalışmasının, mesleğin getirdiği zorlukları aşmada belirleyici olduğunu bir kez daha hatırlatıyor.

AKDENİZ'DEN RUSYA VE JAPONYA'YA, KUZEY KUTBU'NA UZANAN ROTALARDA GÖREV YAPTIKTAN SONRA İZMİR'E DÖNEN ÇALIŞKAN, 8 AYDIR VAHAP ÖZALTAY GEMİSİYLE KONAK-KARŞIYAKA HATTINDA SEFER YAPIYOR.