Düzce'de balıkçı tekneleri sezona güvenle hazırlanıyor

teknelerde sezon öncesi hazırlıklar:

Düzce'de balıkçılar av sezonu öncesinde teknelerini denize güvenli ve sorunsuz şekilde açabilmek için bakım talep ediyor. Tekne bakım ve onarım ustası Hayati Saraçoğlu ekiplerin lambalar ve diğer ekipmanlar üzerinde yoğunlaştığını, eksiklerin giderildiğini belirtti.

ışıklandırma ve ekipman kontrolleri:

Ustalar öncelikle lambalar olmak üzere aydınlatma sistemleri, elektrik bağlantıları ve diğer deniz ekipmanlarını kontrol ediyor. Saraçoğlu, "Teknelerin eksiklerini gideriyoruz. Lambalarını ve diğer ekipmanlarını kontrol ederek ufak tefek ayarlarını yapıyoruz." diyerek yapılan işin ayrıntılarını aktardı. İhtiyaç halinde ilave lambalar takılıyor ve tespit edilen arızalar yerinde onarılıyor.

ustaların mesaisi ve müdahale süreci:

Balık avı öncesi tekneler hazır hale getirilirken ustaların mesaisi yoğunlaşıyor; denizden dönen tekneler tekrar kontrol edilip eksikler tamamlanıyor. Saraçoğlu, "Balıkçı kardeşlerimizin denize açılırken sorun yaşamamaları için elimizden geleni yapıyoruz. Yaptığımız iş bu" ifadelerini kullandı. Arıza bildiren teknelere gerektiğinde yeniden gidilerek tamiratlar gerçekleştiriliyor.

Bu çalışmalar, balıkçıların sezona güvenli bir şekilde başlamasına katkı sağlıyor ve bakım süreçleri sezon açılmadan önce tamamlanmaya çalışıyor.

BALIKÇILARIN DENİZE GÜVENLİ VE SORUNSUZ ŞEKİLDE AÇILABİLMESİ İÇİN TEKNELERDE BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR. TEKNE BAKIM VE ONARIM USTASI HAYATİ SARAÇOĞLU, TEKNELERİN AYDINLATMA VE DİĞER EKİPMANLARINI KONTROL EDEREK EKSİKLERİ GİDERDİKLERİNİ SÖYLEDİ.