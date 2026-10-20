Düzce'de çatıda çıkan yangın kıraathaneyi işlevsiz bıraktı

Düzce'nin Nalbantoğlu Mahallesi 4382. Sokak'ta bulunan bir kıraathanenin çatısında yangın çıktı. İş yeri sahibi Hasan G.'ye ait işletmede meydana gelen yangın, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bildirildi.

yangına müdahale:

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Düzce Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kısa sürede kontrol altına aldı ve söndürdü. Müdahale sonucu can kaybı veya yaralanma bildirilmedi.

işletmedeki hasar ve belirsizlik:

Yangında kıraathanenin çatısında büyük hasar oluştu; işletme kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi ve olayla ilgili soruşturma ile inceleme süreci devam ediyor.

Olayın ardından bölgedeki yetkililer ve iş yeri sahibi hasarın tespit edilmesi ve gerekli önlemlerin alınması için çalışma başlattı. Kıraathanenin tekrar faaliyete geçip geçemeyeceğine ilişkin değerlendirme, yapılacak teknik incelemelerin ardından netlik kazanacak.

DÜZCE'DE KIRAATHANENİN ÇATISINDA ÇIKAN YANGINDA NEDENİYLE İŞ YERİ KULLANILAMAZ HALE GELDİ.