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Kameralara yansıyan kaza: Kahta'da motosiklet ile otomobil çarpıştı, bir yaralı ağır

Kahta'da 18 Ekim'de motosiklet ile otomobilin çarpıştığı anlar kamera kaydına yansıdı; Bayraktar Mahallesi'ndeki kazada 1'i ağır iki kişi yaralandı.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 11:43

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kameralara yansıyan kaza: Kahta'da motosiklet ile otomobil çarpıştı, bir yaralı ağır

kaza anına ilişkin görüntüler:

Kahta ilçesinde 18 Ekim tarihinde kayıtlara yansıyan çarpışma, Bayraktar Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Caddesi üzerinde gerçekleşti. Kamera görüntüleri, sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen motosiklet ile caddeden sokağa dönüş yapan otomobilin çarpışma anını gösteriyor.

Görüntülerde çarpışmanın şiddeti ile olay anındaki trafik akışı net biçimde görülürken, kazanın oluş biçimi ve sorumluluk unsuruna ilişkin tespitler yapılmak üzere kayıtlar yetkililerce inceleniyor.

yaralıların durumu:

Kazada motosiklette bulunan M.Z.A. (17) ile Mehmet Y. (21) yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından her iki yaralı Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Mehmet Y.'nin durumunun ciddiyetini koruması nedeniyle, tedavi amacıyla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi.

soruşturma sürüyor:

Kazayla ilgili inceleme devam ediyor. Yetkililer, olay yerindeki deliller ve güvenlik kamerası kayıtlarını değerlendirerek çarpışmanın nedenine ilişkin çalışmayı sürdürüyor.

Taraflardan veya teknik incelemeden gelecek yeni bulguların ardından olayla ilgili daha ayrıntılı açıklama yapılacağı bildirildi.

KAHTA İLÇESİNDE 1’İ AĞIR 2 KİŞİNİN YARALANDIĞI KAZANIN KAMERA KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI.

KAHTA İLÇESİNDE 1’İ AĞIR 2 KİŞİNİN YARALANDIĞI KAZANIN KAMERA KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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