Van Gölü'nün uzaydan görünen ebru desenleri hayran bırakıyor

Van Gölü'nde uyduya yansıyan ebru benzeri renk oyunları

Sentinel-2 uydusundan elde edilen görüntüler, Erciş Körfezi'nde dereler aracılığıyla gelen tatlı suyun sodalı ve tuzlu Van Gölü suyuyla buluştuğu kesimlerde mavi, turkuaz ve açık tonların iç içe geçtiği doğal desenler ortaya koydu. Bu görüntüler, uzaydan bakıldığında adeta dev bir ebru tablosunu andırıyor ve hem görsel açıdan hem de bilimsel açıdan ilgi çekiyor.

Göl, inci kefalleri, mikrobiyalitler ve batık Rus gemileri gibi yerel özelliklerinin yanı sıra daha önce Astronot Kate Rubins tarafından çekilen fotoğrafla da uluslararası dikkat çekmişti. Şimdi Sentinel-2 görüntüleri, özellikle Erciş Körfezi'nde tatlı suyun göl suyuna karıştığı bölgelerde oluşan renk geçişlerini belgeledi.

Doğal kimya ve akıntıların rolü:

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Akkuş bu oluşumları gölün özgün yapısına bağlıyor. Akkuş'a göre, göle karışan kalsiyumca zengin tatlı sular ile gölün karbonatça zengin sodalı suları karşılaştığında kalsiyum bikarbonat çökeltileri meydana geliyor ve rüzgar ile akıntılar bu çökeltileri göl yüzeyine yayıyor. Bu süreç uydu görüntülerinde ebru benzeri desenler olarak okunuyor.

Akkuş, Van Gölü'nün 3 bin 712 kilometrekarelik yüzey alanı ve 1.650 metreye yakın yükseltiyle alışılmış göl tanımlarının dışında kaldığını vurguluyor. Göl sularının yüksek alkalinitesi de bu yapıyı belirliyor; Van Gölü'nün pH'sı 9.2, kimi yerlerde 10'a yaklaşıyor ve bu da ekosistemin nadide karakterini ortaya koyuyor.

Koruma mesajı ve bölgesel bağlam:

Görüntüler aynı zamanda bölgedeki akarsuların havzadaki değişimleri Van Gölü'ne taşıdığını hatırlatıyor. Doç. Dr. Akkuş, özellikle sonbahardaki yağışlarla akarsuların göle taşıdığı sediman miktarının arttığını belirtiyor ve bu sediman girişinin uydu görüntülerindeki renk oyunlarında önemli rol oynadığını söylüyor.

Havzadaki süreçlerin son noktasının Van Gölü olduğuna dikkat çekilirken, Süphan Dağı, Erek Dağı ve Tendürek Dağı'nın doruklarından başlayan akışların göle ne taşıdığı kritik öneme sahip. Akkuş'un ifadesiyle, Van Gölü'nü korumanın yolu akarsuları ve havzayı korumaktan geçiyor; çünkü akarsulara ne bırakılırsa, onu olduğu gibi göle getiriyor.

Sentinel-2 görüntülerinin sunduğu bu görsel zenginlik, hem gölün jeokimyasal dinamiklerini gözler önüne seriyor hem de Van Gölü'nün yalnızca yeryüzünden değil uzaydan da hayranlık uyandıran bir doğa tablosu olduğunun altını çiziyor.

VAN GÖLÜ'NDE İKİ FARKLI KARAKTERDEKİ SUYUN BİRLEŞMESİYLE EBRU DESENLERİNİ ANDIRAN GÖRÜNTÜLER OLUŞTU