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Zonguldak seçim kavgası: sanıklar müdahale iddialarını reddetti

1 Nisan 2026'deki Zonguldak İl Genel Meclisi seçiminde yaşanan olaylara ilişkin davada sanıklar suçlamaları reddetti; duruşma 23 Şubat'a ertelendi.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 11:41

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Zonguldak seçim kavgası: sanıklar müdahale iddialarını reddetti

duruşmada savunmalar ve müşteki iddiaları

Zonguldak İl Genel Meclisi Başkanlığı seçiminde 1 Nisan 2026 tarihinde yaşanan olaylara ilişkin dava, Zonguldak 3. Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü. Yeni Parti üyesi il genel meclisi üyeleri Ahmet Ali Mumcu ve Tarık Hamzaçebi, haklarındaki suçlamaları reddederek arbede anında herhangi bir engelleme ya da mala zarar verme eyleminde bulunmadıklarını savundu. Duruşmada müşteki olarak dinlenen AK Parti İl Genel Meclisi Grup Başkanvekili Abdullah Karagüzel ise olayların, CHP'den Yeni Parti'ye geçen milletvekili Deniz Yavuzyılmaz tarafından tahrik edilerek yaşandığını ileri sürdü.

sanıkların savunmaları:

Ahmet Ali Mumcu savunmasında, arbede sırasında tarafları ayırmaya çalıştığını belirtti ve "Kamu faaliyetinin engellenmesi gibi bir durum söz konusu değil" dedi. Mumcu, jandarmada ifadesinin alındığını, mala zarar verme ve sözlü ya da fiili müdahale iddialarını kabul etmediğini söyledi. Kapının kırıldığını gördüğünü ancak kimin zarar verdiğini bilmediğini belirten Mumcu, bunun kasten yapılmış bir eylem olduğuna inanmadığını ve kendisiyle ilgili bir alaka olmadığını vurguladı. Ayrıca zararın giderildiğini gösteren evrakı dosyaya sunduğunu ifade etti.

Tarık Hamzaçebi ise müdahalesinin kendi grup arkadaşlarını sakinleştirmek ve yerlerine oturtmakla sınırlı olduğunu anlattı. Hamzaçebi, karşı gruba karşı sözlü ikaz ya da fiili temasının olmadığını, kapının kapatılması sırasında grubun arkasında bulunduğunu ve kapatma eylemine katılmadığını savundu. Seçimin olaylardan önce sonuçlandığını belirterek "Kamu faaliyetinin engellenmesi söz konusu olamaz" dedi ve kırılan kapıyla ilgili zararın giderildiğini belirtti.

müşteki iddiaları ve dava süreci:

Abdullah Karagüzel duruşmada, seçim boyunca tahrik edenin Deniz Yavuzyılmaz olduğunu ifade etti. Karagüzel, "Provoke eden Deniz Yavuzyılmaz’dır" diyerek, karşı grubun kendi arkadaşlarının içeri girmesine engel olduklarını öne sürdü ve milletvekili hakkında savcılık aşamasında işlem yapıldığını söyledi. Karagüzel, sanıklarla şahsi bir husumetinin bulunmadığını, ancak milletvekili hakkında şikayetçi olduğunu belirtti.

Duruşmada ayrıca İl Genel Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Kerim Yılmaz ile İl Genel Meclisi Üyesi Cemalettin Akyol da dinlendi. Taraf avukatları savunmalar sonrası aleyhe olan hususları kabul etmediklerini bildirdi. Cumhuriyet savcısı dosyadaki eksik hususların giderilmesini talep etti ve duruşma, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için 23 Şubat tarihine ertelendi. Dosyada 20’si sanık 16’sı müşteki olmak üzere tarafların bulunduğu kaydedildi.

YENİ PARTİ&#039;Lİ İL GENEL MECLİSİ ÜYELERİ AHMET ALİ MUMCU VE TARIK HAMZAÇEBİ (SAĞDA) DURUŞMA SONRASI...

YENİ PARTİ'Lİ İL GENEL MECLİSİ ÜYELERİ AHMET ALİ MUMCU VE TARIK HAMZAÇEBİ (SAĞDA) DURUŞMA SONRASI ADLİYEDEN AYRILDI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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