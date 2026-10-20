Üsküdar meclisi Muhammed Emin Sarıoğlu'nu başkan vekili seçti

Üsküdar meclisi bugün başkan vekili seçimi için toplandı

Üsküdar Belediye Meclisi, belediye başkan vekilliği görevine yeni isim seçmek üzere bugün bir araya geldi. Yapılan oturumda Cumhur İttifakı adayı Muhammed Emin Sarıoğlu başkan vekili olarak belirlendi.

Seçime katılmayan gruplar ve meclis dağılımı:

Oturuma CHP ve YENİ Parti grupları katılmayarak aday göstermedi. Bu durumda mecliste yer alan AK Parti'den 20 üye ve MHP'den 4 üyenin katılımıyla toplam 24 üye üzerinden seçim yapıldı. Seçime katılmama kararı, oylama sürecinin denklemini belirleyen önemli bir unsur oldu.

Oylama süreci ve önceki gelişmeler:

Gün içindeki oylama üç turda tamamlandı. İlk turda kullanılmış olan 24 oyun tümünü Muhammed Emin Sarıoğlu aldı; ancak üçte iki çoğunluk sağlanamadığı için seçim ikinci tura gitti. İkinci turda yine tüm oylar aynı adaya yöneldi, fakat üçte iki çoğunluk sağlanmadığından yarış üçüncü tura taşındı. Üçüncü turda salt çoğunluk olan 22 oy barajı dikkate alındı ve 24 oy alan Sarıoğlu başkan vekili seçildi.

Bugünkü seçim, Üsküdar belediye başkanlığı etrafında yaşanan önceki gelişmelerin devamı niteliğinde gerçekleşti. Belediye Başkanı Sinem Dedetaş hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturması sonrası tutuklanarak görevinden uzaklaştırılmasının ardından 5 Ağustos'ta yapılan ilk başkan vekilliği seçiminde Sibel Tan Çetinkaya seçilmişti. AK Parti'nin itirazı üzerine mahkeme seçimin yenilenmesine karar verdi. Yenilenen 8 Eylül seçiminde ise Dündar Ziya Gültekin şehir meclisinden 42 oyun 23'ünü alarak başkan vekili seçilmiş, ancak 15 Ekim'de geçirdiği trafik kazası sonucu vefat etmesinin ardından bugün yeniden meclis gündemine gelindi.

Sonuç itibarıyla meclisteki katılım ve oy dağılımı, Cumhur İttifakı'nın adayı Muhammed Emin Sarıoğlu'nun üç tur sonunda belediye başkan vekili olarak göreve gelmesini sağladı.

Üsküdar Belediye Başkan Vekili Muhammed Emin Sarıoğlu oldu