Uşak'ta düzenlenen büyük narkotik operasyonunda 27 tutuklama

Uşak'ta narkotik operasyonunda önemli ele geçirmeler

Uşak Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu madde imal ve ticaretini gerçekleştirdiği tespit edilen şahıslara yönelik, farklı tarihlerde peş peşe operasyonlar düzenledi. Şüphelilerin ev, araç, işyeri ve üst aramalarında kapsamlı aramalar yapıldı.

ele geçirilen maddeler ve araç gereçler:

Aramalar sonucu, 12.089 adet sentetik ecza hap, 630 gram eroin, kullanım olarak yaklaşık 900 binin üzerinde üretilebilen 131 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 986.358 kullanımlık, 145 parça halinde sentetik kannabinoid, 86 gram metamfetamin, 31 gram esrar, 20 gram kokain, 1 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, 403 adet tabanca fişeği ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 7.900 TL para ele geçirildi.

yasal süreç ve operasyonun boyutu:

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme kararıyla 27 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ele geçirilen uyuşturucu türleri ve miktarları, operasyonların ticari ölçekli üretim ve dağıtımı hedeflediğine işaret ediyor. Olayla ilgili adli süreç devam ediyor.

UŞAK EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ KENTTE ZEHİR TACİRLERİNE YÖNELİK DÜZENLEDİĞİ OPERASYONDA ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİRKEN, 27 ŞAHIS TUTUKLANDI.