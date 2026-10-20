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Ters yolda ısrar eden avukata 13 bin TL ceza

Eskişehir'de polis uyarısına rağmen ters yönde gitmeye devam eden ve 'Duruşmaya geç kaldım' diyen avukat sürücüye 13 bin TL idari para cezası uygulandı.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 11:34

GÜNCELLEME: 20 Ekim 2026 - 11:45

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Ters yolda ısrar eden avukata 13 bin TL ceza

Eskişehir'de ters yön iddiası kısa sürede yaptırıma dönüştü

Eskişehir Odunpazarı'nda, Kurtuluş Mahallesi Yargı Sokak üzerinde görev yapan polis ekipleri, ters yönde seyreden bir otomobili fark ederek durdurdu. Sürücünün 26 AV 370 plakalı araç ile ters yönde ilerlediği tespit edildi. Polislerin ısrarlı yönlendirmelerine rağmen geri dönmeyi kabul etmeyen kadın sürücü, avukat olduğunu belirterek 'Duruşmaya geç kaldım' savunmasını yaptı.

polisin uyarısı ve sürücünün gerekçesi:

Ekiplerin ters yönde devam edemeyeceği yönündeki ikazlarına uymayan sürücü, adliyedeki duruşmasına yetişme gerekçesini öne sürdü. Olay anında trafik güvenliğini sağlamakla görevli polisler, sürücüyü geri dönmesi için tekrarlı şekilde uyardı ancak dönüş yapılmadı.

uygulanan idari yaptırım:

Polisin ısrarına aldırış etmeyen sürücüye, yapıldığı bildirilen tespitler doğrultusunda ters yön ihlali ve ilgili trafik maddeleri gerekçe gösterilerek toplam 13 bin TL idari para cezası kesildi. Uygulanan cezanın gerekçesinde, sürüşün oluşturduğu risk ve kolluk talimatlarına uyulmaması öne çıktı.

Olay, trafik kurallarına uymanın ve kolluk uyarılarına riayet etmenin önemini bir kez daha hatırlattı. Yetkililer, benzer durumlarda önceliğin trafik güvenliği olduğunu belirtiyor ve sürücülerin ikazlara uymalarını tavsiye ediyor.

POLİS EKİPLERİ 26 AV 370 PLAKALI OTOMOBİLİYLE TERS YÖNDE SEYREDEN SÜRÜCÜYÜ FARK EDEREK...

POLİS EKİPLERİ 26 AV 370 PLAKALI OTOMOBİLİYLE TERS YÖNDE SEYREDEN SÜRÜCÜYÜ FARK EDEREK DURDURDU.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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