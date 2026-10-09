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Düzce'de din görevlilerinden kan bağışı kampanyasına güçlü destek

Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nda Düzce'deki 107 imam ve müezzin, kan stoklarına dikkat çekip Türk Kızılay'a kan bağışı yaparak çağrı yaptı.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 12:41

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EDİTÖR: Serkan Varol

Düzce'de din görevlilerinden kan bağışı kampanyasına güçlü destek

Düzce'de din görevlilerinden dayanışma örneği

Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında Düzce İl Müftülüğü bünyesinde görev yapan 107 imam ve müezzin, kan stoklarındaki azalmaya dikkat çekmek ve toplumsal bilinci artırmak amacıyla bir bağış etkinliği düzenledi. Etkinlikte katılımcılar Türk Kızılay'a kan verdi.

Etkinliğin hedefi ve katılım

Yoğun katılımla gerçekleştirilen bağış kampanyası, kan ihtiyacının karşılanmasına doğrudan katkı sağlarken vatandaşların da bağışa teşvik edilmesi hedeflendi. Din görevlilerinin ortak hareketi, toplumda örnek bir çağrı niteliği taşıdı.

Toplumsal bilinç ve düzenli bağışın önemi

Etkinlik boyunca düzenli kan bağışının hayati önemi vurgulandı ve vatandaşlara Kızılay'a destek çağrısı tekrarlandı. Organizatörler, bu tür girişimlerin kan stoklarının sürdürülebilirliği ve toplumsal dayanışmanın güçlenmesi açısından kritik olduğunu belirtti.

DÜZCE İL MÜFTÜLÜĞÜ BÜNYESİNDE GÖREV YAPAN 107 İMAM VE MÜEZZİN, CAMİLER VE DİN GÖREVLİLERİ HAFTASI...

DÜZCE İL MÜFTÜLÜĞÜ BÜNYESİNDE GÖREV YAPAN 107 İMAM VE MÜEZZİN, CAMİLER VE DİN GÖREVLİLERİ HAFTASI ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA TÜRK KIZILAY’A KAN BAĞIŞINDA BULUNARAK KAN STOKLARINDAKİ AZALMAYA DİKKAT ÇEKTİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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