Düzce'de ekim ayında emniyet ekiplerinin özverisi ödüllendirildi

ödül töreni ve takdim:

Düzce Emniyet Müdürlüğü bünyesinde ekim ayında görevlerinde üstün başarı ve gayret gösteren personele yönelik bir takdir programı düzenlendi. Programda il emniyet müdürü İbrahim Ergüder, görevlerini özveriyle yerine getiren personele teşekkür belgesi ve hediye takdim etti.

müdürün mesajı ve beklentiler:

Ergüder, takdim sırasında personele gösterdikleri üstün gayretten dolayı teşekkür ederek emniyet teşkilatında özverili hizmetin önemine vurgu yaptı. Başarılı çalışanları tebrik eden müdür, kurum içindeki disiplin ve çalışma azminin sürdürülmesini istedi.

Program, başarılı çalışmaların görünür kılınması ve ekipler arasında motivasyonun artmasına katkı sağlanması amacıyla gerçekleştirildi. Ödül verilen personelin emeklerinin takdir edilmesi, teşkilat içinde örnek davranışları teşvik etmeyi hedefliyor.

DÜZCE İL EMNİYET MÜDÜRÜ İBRAHİM ERGÜDER, EKİM AYINDA GÖREVLERİNDE ÜSTÜN BAŞARI VE GAYRET GÖSTEREN EMNİYET PERSONELİNE TEŞEKKÜR BELGESİ VE HEDİYE TAKDİM ETTİ.