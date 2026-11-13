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Yarım asır ayakkabı ustalığı sürdüren Bilge: mesleklerimizi yaşatmalıyız

Kırşehirli ayakkabı ustası Ali Bilge, 12 yaşında başladığı mesleğini 48 yıldır sürdürürken çırak eksikliğine dikkat çekti, gençlere çağrı yaptı.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 13:29

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Yarım asır ayakkabı ustalığı sürdüren Bilge: mesleklerimizi yaşatmalıyız

Yarım asırlık ustalık ve çırak çağrısı:

Kırşehir'de 12 yaşında çırak olarak başladığı ayakkabı tamirciliğini bugünlere taşıyan Ali Bilge, mesleğini ilk günkü heyecanla sürdürüyor. Babasının yönlendirmesiyle işe başladığını anlatan Bilge, yıllar içinde edindiği tecrübeyle semtin tanınan ayakkabı ustalarından biri haline geldi.

Mesleğe başlangıç ve iş yoğunluğunun değişimi:

Bilge, geçmişte iş yoğunluğunun çok yüksek olduğunu, çalışmanın adeta yorulmak için zaman bırakmadığını belirtiyor: "Bir dönemler başımızı kaşıyacak zamanımız yoktu." Bugün ise iş yapış biçimleri ve tüketim alışkanlıklarının değişmesiyle tamir atölyelerinde de farklı hizmetlere yönelim görüldüğünü söylüyor. 48 yıldır sektörde olduğunu söyleyen Bilge, son yıllarda ayakkabı tamirinin yanı sıra valiz ve çanta tamiri de yaptıklarını ifade etti ve işlerin genel olarak iyi olduğunu ekledi.

Çırak sıkıntısı ve gelecek çağrısı:

Bilge, en büyük kaygısının mesleğe çırak gelmemesi olduğunu vurguluyor. "Şu anda mesleğimize çırak gelmiyor" diyen ustanın görüşüne göre ailelerin çocuklarını yalnızca memurluk yönünde teşvik etmemesi gerekiyor: "Her okuyan çocuğun memur olma durumu yok. Geleneklerimizi unutmamamız gerekiyor."

Gençleri ve aileleri atölyelerine davet eden Bilge, pratik öğrenme fırsatı sunduklarını belirtti: "Hafta sonları kapılarımızı çocuklarımıza ve gençlerimize açarız. Gelip mesleği öğrenebilirler." Bu çağrı, hem bireysel gelir kaynağı hem de kültürel mirasın korunması açısından önem taşıyor.

Ali Bilge, 48 yıldır ekmeğini ayakkabı tamirciliğinden kazanıyor ve mesleğinin gelecek kuşaklara aktarılmasını istiyor. Geleneksel zanaatlerin sürdürülebilirliği için çırak yetiştirilmesinin şart olduğunu tekrar vurgulayan Bilge, berbere, terziye ve ayakkabıcıya hâlâ ihtiyaç olduğunu hatırlattı.

Kırşehir&#039;de 48 Yıldır ayakkabı tamiri yapıyor: &quot;Mesleklerimizi yaşatmamız gerekiyor&quot;

Kırşehir'de 48 Yıldır ayakkabı tamiri yapıyor: "Mesleklerimizi yaşatmamız gerekiyor"

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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