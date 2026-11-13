Silopi'de uzun yaşam için fiziksel ve zihinsel ipuçları paylaşıldı

Eğitim ve amaç:

Silopi İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen Sağlıklı Hayat Saatleri Programı kapsamında gerçekleştirilen eğitimde, Uzm. Dr. Gökçe Aydın katılımcılara sağlıklı yaşlanma üzerine kapsamlı bilgiler aktardı. Aydın, ‘Süper Yaşlı Olmak Mümkün mü?, Sağlıklı Yaş Almanın Sırları’ konulu oturumda uzun yaşamanın tek başına hedef olmaması gerektiğini; bağımsızlık, hareketlilik ve yaşam kalitesinin korununmasının eşit derecede önemli olduğunu vurguladı.

Fiziksel sağlığa yönelik öneriler:

Aydın, yaş ilerledikçe görülebilen kas kütlesi ve güç kaybı, hareket kısıtlılıkları ve denge sorunlarına dikkat çekti. Bu sorunların önüne geçmek için düzenli fiziksel aktivitenin önemini anlattı ve kişinin sağlık durumu ile fiziksel kapasitesine uygun hareket etmesi gerektiğini belirtti. Özellikle yürüyüş gibi basit, sürdürülebilir aktivitelerin günlük rutine dahil edilmesinin, kas gücünü ve günlük yaşam becerilerini korumaya katkı sağlayacağı ifade edildi.

Eğitimde, egzersiz programlarının bireye göre uyarlanmasının, aşırı efordan kaçınılmasının ve gerekirse sağlık profesyonellerinden destek alınmasının önemi de hatırlatıldı.

Zihinsel ve sosyal yaşamın rolü:

Aydın, sağlıklı yaşlanmanın sadece fiziksel değil zihinsel ve ruhsal iyilik hali ile de ilişkili olduğunu belirtti. Zihinsel faaliyetlerin sürdürülmesi, yeni şeyler öğrenme çabası ve sosyal ilişkilerin canlı tutulmasının ileri yaşlarda yaşam kalitesini artırdığı vurgulandı. Toplumsal yaşama katılımın ve sosyal etkileşimin yalnızlığa bağlı olumsuz sonuçları azaltmada etkili olduğu kaydedildi.

Beslenme konusu da eğitimin önemli başlıklarından biriydi; Aydın, dengeli ve yeterli beslenme, farklı besin gruplarından yararlanma ve yeterli su tüketiminin genel sağlık ve direnç üzerinde belirleyici olduğunu söyledi.

Eğitim, katılımcılara günlük yaşamda uygulanabilecek somut öneriler sunarak, sağlıklı yaşlanmanın çok boyutlu bir yaklaşım gerektirdiğini ortaya koydu: fiziksel aktivite, dengeli beslenme, zihinsel uyarım ve sosyal katılımın bir arada tutulması gerektiği belirtildi.

SİLOPİ İLÇESİNDE SAĞLIKLI HAYAT SAATLERİ PROGRAMI KAPSAMINDA "SÜPER YAŞLI OLMAK MÜMKÜN MÜ?, SAĞLIKLI YAŞ ALMANIN SIRLARI" KONULU EĞİTİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ.