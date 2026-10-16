Düzce'de eş zamanlı operasyonda kubar esrar ve kenevir ele geçirildi

operasyon bilgileri:

İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla yürütülen uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında Gümüşova ilçesinde iki ayrı adrese eş zamanlı arama yapıldı. Yapılan çalışmaların devam ettiği ve operasyonların kesintisiz sürdüğü bildirildi.

ele geçirilen malzemeler:

Aramalarda 7 kilo 100 gram kubar esrar, 8 kök kenevir bitkisi, 3 gram kenevir tohumu, 1 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca ve şarjör, 9 adet fişek ile 3 dijital materyal ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 2 şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldığı, soruşturmanın jandarma birimlerince sürdürüldüğü kaydedildi.

DÜZCE’DE JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN YAPILAN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA KUBAR ESRAR, KENEVİR BİTKİSİ VE TOHUMU ELE GEÇİRİLDİ. OLAYDA 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI.