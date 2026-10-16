Jandarmadan eğitim yılına hazırlık: 65 okulda ve çevresinde geniş çaplı denetim

Erzincan İl Jandarma Komutanlığı'nın denetim çalışması

Erzincan İl Jandarma Komutanlığı ve bağlı birimlerince, öğrencilerin güvenli bir ortamda eğitim görmelerini sağlamak amacıyla yürütülen denetim ve bilgilendirme faaliyetleri 14 Eylül-13 Ekim 2026 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Çalışmalara 77 ekip ve 269 personel katıldı.

Denetimler ve tespitler:

Bu dönemde, il sınırları içinde bulunan 65 okul ve çevresi ile 128 umuma açık yer denetlendi. Yapılan kontrollerde toplam 2.540 kişinin kimlik sorgusu yapıldı ve çeşitli suçlardan aranan 6 kişi hakkında işlem gerçekleştirildi.

Servis kontrolleri ve trafik eğitimi:

Öğrencilerin güvenli ulaşımının sağlanması amacıyla 108 okul servis aracı kontrol edildi; servis şoförlerine yönelik 4 seminer düzenlendi. Ayrıca 592 öğrenciye uygulamalı trafik güvenliği eğitimi verildi.

Bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları:

Bilgilendirme kapsamında 9 okul ziyaret edilerek toplam 747 öğrenci, 47 öğretmen ve 12 veli'ye siber güvenlik, internet ve sosyal medyanın bilinçli kullanımı, kişisel verilerin korunması, trafik kuralları, akran zorbalığı ve şiddetten korunma konularında eğitimler verildi. Ayrıca okullarda görev yapan 16 okul bahçesi görevlisi'ne yönelik asayiş, narkotik, terörle mücadele, güvenlik, siber güvenlik ve trafik konularında bilgilendirme faaliyetleri planlandı.

İl Jandarma Komutanlığının sorumluluk bölgesindeki 45 yerleşkede bulunan 65 okulta, 43 Güvenli Eğitim ve Koordinasyon Görevlisi ile yürütülen çalışmaların eğitim-öğretim dönemi boyunca devam edeceği bildirildi.

ERZİNCAN'DA JANDARMA EKİPLERİNCE 65 OKUL VE ÇEVRESİ İLE 128 UMUMA AÇIK YERDE YAPILAN DENETİMLERDE, 2 BİN 540 KİŞİNİN KİMLİK SORGUSU GERÇEKLEŞTİRİLDİ, ARANAN 6 KİŞİ HAKKINDA İŞLEM YAPILDI