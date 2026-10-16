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Malatya'da hayat sitesi davasında dört sanığa hapis, bir sanık beraat etti

Malatya'da 6 Şubat 2023'te yıkılan Hayat Sitesi davasında mahkeme, 4 sanığı 10-13 yıl 9 ay arası hapisle cezalandırdı; bir sanık beraat etti.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 11:59

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Malatya'da hayat sitesi davasında dört sanığa hapis, bir sanık beraat etti

Mahkeme kararını açıkladı

Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 6 Şubat 2023 depremlerinde yıkılan Hayat Sitesi davasında kararını verdi. Duruşmada mağdur ve sanık avukatları hazır bulundu, duruşma savcısı daha önce sunduğu esas hakkındaki mütalaasını yineledi ve sanıkların ayrı ayrı cezalandırılmasını talep etti.

mahkeme kararının içeriği:

Mahkeme heyeti, inşaat mühendisi H.K. hakkında beraat kararı verirken, fenni mesul mimar M.K.'yı "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 13 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı. Dönemin belediye görevlileri M.H.B., A.Ö. ve M.B. hakkında da aynı suçtan 10'ar yıl hapis kararı verildi.

dava sürecine ilişkin notlar:

Duruşma sırasında mağdur avukatları sanıkların ceza almasını, sanık avukatları ise beraatlerini talep etti. Mahkeme verilen aranın ardından kararını ilan etti ve hüküm kesinleşene kadar kanuni süreçler işleyecek.

Olay, Yeşilyurt ilçesi Özalper Mahallesi'nde bulunan Hayat Sitesi'nin 6 Şubat 2023 depremlerinde yıkılması sonucu meydana gelmişti. Enkaz altında kalan 16 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi yaralanmıştı.

MALATYA&#039;DA 6 ŞUBAT 2023 DEPREMLERİNDE YIKILAN VE 16 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ, 2 KİŞİNİN...

MALATYA'DA 6 ŞUBAT 2023 DEPREMLERİNDE YIKILAN VE 16 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ, 2 KİŞİNİN YARALANDIĞI HAYAT SİTESİ DAVASINDA KARAR AÇIKLANDI. MAHKEME, 4 SANIĞA 10 YIL İLE 13 YIL 9 AY ARASINDA DEĞİŞEN HAPİS CEZALARI VERİRKEN, 1 SANIĞIN BERAATİNE HÜKMETTİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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