Yeni döneme merhaba: ETÜ'de birinciler ve taze kayıtlı öğrenciler buluştu

programın amacı ve katılımcılar:

Erzurum Teknik Üniversitesi'nde düzenlenen "Üniversitene Hoş Geldin" programı, 2026 YKS sonuçlarına göre bölümlerine birincilikle yerleşen öğrencileri tebrik etmek ve üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencilerle bir araya gelmek amacıyla gerçekleştirildi. Etkinlik, Üniversitenin Merkezi Kütüphane salonunda yapıldı.

Programa Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak ile Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ceren Sultan Elmalı ve Prof. Dr. Naim Ürkmez katıldı; ayrıca akademisyenler ve çok sayıda öğrenci etkinlikte yer aldı.

rektörün mesajları ve öğrenci etkileşimi:

Programda konuşan Prof. Dr. Bülent Çakmak, üniversite hayatının öğrencilerin hem akademik hem de kişisel gelişimleri için önemli olduğunu vurguladı. Üniversite yıllarının yeni deneyimler kazanma, farklı bakış açıları geliştirme ve geleceğe hazırlık açısından fırsat sunduğunu belirtti.

Çakmak, öğrencilere eğitim hayatları boyunca araştıran, üreten ve kendini sürekli geliştiren bireyler olmaları tavsiyesinde bulundu ve 2026 YKS'te bölümlerine birincilikle yerleşen öğrencileri başarılarından dolayı tebrik etti. Konuşmasının ardından öğrencilerin sorularını yanıtladı ve onlarla görüş alışverişinde bulundu.

Program, Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak ile bölümlerine birincilikle yerleşen öğrenciler, bölüm başkanları ve dekanların bir araya gelerek hatıra fotoğrafı çektirmesiyle son buldu.

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ'NDE (ETÜ), 2026 YKS SONUÇLARINA GÖRE BÖLÜMLERİNE BİRİNCİLİKLE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİ TEBRİK ETMEK VE ÜNİVERSİTEYE YENİ KAYIT YAPTIRAN ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELMEK AMACIYLA "ÜNİVERSİTENE HOŞ GELDİN" PROGRAMI DÜZENLENDİ.