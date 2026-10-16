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Amasya'da kilitli odada bulunan 16 yaşındaki öğrencinin ölümü soruşturuluyor

Hızırpaşa Mahallesi'ndeki evinde sabah bulunan 16 yaşındaki T.M.K'nın ölümü, babasının ihbarı üzerine polis tarafından şüpheli bulunup soruşturuluyor.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 12:05

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Amasya'da kilitli odada bulunan 16 yaşındaki öğrencinin ölümü soruşturuluyor

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgiye göre, Hızırpaşa Mahallesi İstasyon Caddesi'ndeki evde sabah saatlerinde meydana gelen olayda aile, kızlarını uyandırmak için odaya yöneldi. Kahvaltısını hazırlayıp okula gitmesi için uyandırmak isteyen baba, kapının kilitli olduğunu fark etti. Kapı anahtarla açıldığında lise 10. sınıf öğrencisi T.M.K'nin hareketsiz bedeniyle karşılaştı.

Aile ve sağlık durumu:

Olayın ardından ihbar üzerine adrese polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı değerlendirmede T.M.K'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Kızın daha önce psikolojik sorunlar yaşadığı öğrenildi ve evde bulunan bedensel engelli annesi olay sırasında büyük acı yaşadı. Cenaze, ekipler tarafından tabuta konularak hastane morguna götürüldü.

Soruşturma:

Polis ekipleri olay yerinde inceleme başlattı ve ölüm olayı şüpheli olarak değerlendirildi. Cumhuriyet savcılığının talimatıyla olay yeri inceleme çalışmaları sürerken, yetkililer konuya ilişkin detaylı araştırma yürütüyor.

HIZIRPAŞA MAHALLESİ İSTASYON CADDESİNDEKİ EVE POLİS VE ACİL SAĞLIK EKİPLERİ YÖNLENDİRİLDİ. DAHA...

HIZIRPAŞA MAHALLESİ İSTASYON CADDESİNDEKİ EVE POLİS VE ACİL SAĞLIK EKİPLERİ YÖNLENDİRİLDİ. DAHA ÖNCE PSİKOLOJİK SORUNLAR YAŞADIĞI ÖĞRENİLEN TALİHSİZ KIZIN HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ. BEDENSEL ENGELLİ ANNESİ BÜYÜK ACI YAŞADI. EVDEN ÇIKARTILAN CENAZE TABUTA KONULARAK HASTANE MORGUNA GÖTÜRÜLDÜ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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