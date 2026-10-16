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Başiskele'de sel sularına kapılan Mustafa Gedikli için arama çalışmaları sürüyor

Başiskele'de sağanak sonucu sel sularına kapılan Mustafa Gedikli için AFAD, itfaiye, emniyet, jandarma ve sahil güvenlik ekipleriyle arama sürüyor.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 11:54

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Başiskele'de sel sularına kapılan Mustafa Gedikli için arama çalışmaları sürüyor

Başiskele'de kayıp vatandaş için çalışmalar aralıksız devam ediyor

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde yoğun sağanak sonrası sel sularına kapılan Mustafa Gedikli için başlatılan arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Kocaeli Valiliği, olayın meydana geldiği Ovacık Mahallesi'ndeki aramaların ilk andan itibaren kesintisiz şekilde yürütüldüğünü bildirdi.

Resmi açıklama:

Valiliğin açıklamasına göre operasyonlar, AFAD, itfaiye, emniyet, jandarma, sahil güvenlik ve sağlık ekipleri koordinasyonunda gerçekleştiriliyor. Açıklamada, arama ekiplerinin bölgedeki tüm riskli hatları titizlikle taradığı ve çalışmaların aralıksız şekilde sürdürüldüğü vurgulandı.

Olayın gelişimi:

Olay, 14 Ekim akşamı meydana geldi. Gedikli, eşiyle birlikte tarlalarındaki barakada kaldıktan sonra eve dönmek üzere aracını almaya çıktı. Eşinin haber alamaması üzerine ekipler bilgilendirildi ve güvenlik kamerası görüntülerinden Gedikli’nin kullandığı aracın taşkın sularına kapıldığı belirlendi.

Dün, olay yerinden yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki dere yatağında ters dönmüş halde bulunan araç sudan çıkarıldı; araçta yapılan kontrolde Gedikli’ye rastlanamadı. Ekipler, araç ve çevresinde bulunan izleri değerlendirerek, bölgede kapsamlı tarama yapmaya devam ediyor.

Arama çalışmalarında özellikle dere yatakları, taşkın hatları ve çevredeki riskli bölgeler titizlikle inceleniyor. Yetkililer, arama faaliyetlerinin devam ettiğini ve kamuoyunun gelişmeler için resmi açıklamaları takip etmesini istiyor.

KOCAELİ&#039;NİN BAŞİSKELE İLÇESİNDE SAĞANAK NEDENİYLE SEL SULARINA KAPILARAK KAYBOLAN MUSTAFA...

KOCAELİ'NİN BAŞİSKELE İLÇESİNDE SAĞANAK NEDENİYLE SEL SULARINA KAPILARAK KAYBOLAN MUSTAFA GEDİKLİ'Yİ ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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