Kılavuz yollar kapanınca hayatımız riske giriyor: Kütahya’da görme engellilerin uyarısı

kılavuz yollar üzerindeki engeller:

Kütahya'da, sarı çizgili kılavuz yolların araçlar, reklam tabelaları, flamalar, esnaf tezgâhları, elektrik panoları ve çöp kutularıyla kapatılması görme engelli bireylerin günlük yaşamını zorlaştırıyor. Olay, Dünya Beyaz Baston Görme Engelliler ve Güvenlik Günü kapsamında yapılan açıklamalarla yeniden gündeme geldi.

Söz konusu engeller, yön bulmayı ve güvenli hareket etmeyi güçleştiriyor; görme engelliler kılavuz yolun kapalı olması nedeniyle araç yoluna çıkmak zorunda kalabiliyor veya bastonlarının takılması sonucu düşme tehlikesiyle karşılaşıyor.

uygulamalı gösteri ve bireysel deneyim:

Doğuştan görme engelli olan Altı Nokta Körler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Cavit Sert, beyaz bastonuyla Kütahya sokaklarında yürüyerek kılavuz yollar üzerindeki engelleri uygulamalı olarak gösterdi. Sert’in yürüyüşü, fiziksel düzenlemelerin eksikliğinin somut sonuçlarını gözler önüne serdi.

Gözlemler, kılavuz yolların üzerinde bırakılan nesnelerin sadece engelliler için değil, genel trafik güvenliği açısından da risk oluşturduğunu ortaya koydu; bu durum kısa süreli park gibi gerekçelerle bile tehlike yaratıyor.

derneğin çağrısı ve yasal vurgular:

Altı Nokta Körler Derneği Kütahya Şube Başkanı ve Gençlik ve Spordan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Barış, derneğin 1985 yılında kurulduğunu ve yaklaşık 41 yıldır görme engelli bireylerin toplumsal yaşama katılımı için çalıştığını hatırlattı. Barış, kılavuz yollarla ilgili ilerleme kaydedildiğini ancak bu yolların amacına uygun kullanılmadığını söyledi.

Barış, kılavuz yolların görme engelliler için hayati önem taşıdığını vurgulayarak şöyle konuştu: "Değerli Kütahyalılar, sarı çizgili kılavuz yollar süs yolu değil. Sizin sarı çizgili yol olarak gördüğünüz yollar, biz görme engelliler için bir hayat yolu. Elimizdeki beyaz baston özgürlüğümüzün ve bağımsızlığımızın sembolü. Bu bastonu güvenli şekilde kullanabilmemiz için kılavuz yollara ihtiyacımız var."

Başkan ayrıca, kılavuz yolların kullanımının bir tercih değil yasal bir hak olduğunu belirterek, "Bu bir lütuf değil. Sizin yapmış olduğunuz bu hareket bizler için bir lütuf değil, bir zorunluluk. Yasaların bizlere vermiş olduğu bir hak. Sizlerden rica ediyoruz, bizler için yapılan bu yolları bizlere bırakın" çağrısında bulundu.

Dernek temsilcileri, yetkililerden denetimlerin artırılmasını ve kılavuz yolların amacına uygun biçimde korunmasını talep ediyor; toplumdan ise bu hatırlatmaya saygı gösterilmesi bekleniyor.

KÜTAHYA'DA SARI ÇİZGİLİ KILAVUZ YOLLARIN ARAÇLAR, REKLAM TABELALARI VE ESNAF TEZGÂHLARIYLA KAPATILMASI GÖRME ENGELLİ BİREYLERİN HAYATINI ZORLAŞTIRIYOR. ALTI NOKTA KÖRLER DERNEĞİ KÜTAHYA ŞUBE BAŞKANI İSMAİL BARIŞ, DENETİMLERİN ARTIRILMASINI İSTERKEN, DERNEK YÖNETİM KURULU ÜYESİ CAVİT SERT BEYAZ BASTONUYLA YAPTIĞI YÜRÜYÜŞTE KARŞILAŞTIĞI ENGELLERİ GÖSTERDİ.