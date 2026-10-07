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Düzce'de gençlere yeni alan: 19 Mayıs Spor Kampüsü'nde çalışmalar sürüyor

Düzce Belediyesi'nin 19 Mayıs Spor Kampüsü'nde 3 bin metrekarelik kapalı ve açık spor alanlarının önemli bölümü tamamlandı; gençlere hizmet sunacak.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 11:30

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EDİTÖR: Aslı Han

Düzce'de gençlere yeni alan: 19 Mayıs Spor Kampüsü'nde çalışmalar sürüyor

19 Mayıs Spor Kampüsü çalışmalarında son aşama

Düzce Belediyesi tarafından hayata geçirilen 19 Mayıs Spor Kampüsü projesinde yapım çalışmaları aralıksız devam ediyor. Toplam 3 bin metrekarelik alanda yürütülen proje, kentin spor altyapısını güçlendirme hedefiyle planlandı ve hem kapalı hem açık spor alanları barındıracak şekilde tasarlandı.

kapsam ve saha düzenlemeleri:

Belediye ekipleri, saha düzenlemeleri ve diğer imalatların önemli bir bölümünü tamamladı. Çalışmalar kapsamında zemin hazırlıkları, çevre düzenlemeleri ve tesis içi dolaşım alanlarının oluşturulması gibi adımlar önceliklendirildi. Projenin kalan kısımlarında da benzer titizlikle imalatların sürdürülmesi planlanıyor.

hedef kitle ve beklentiler:

Kampüsün tamamlanmasının ardından farklı branşlarda spor yapan gençlere ve sporculara hizmet vermesi amaçlanıyor. Yetkililer, tesisin kent içindeki spor etkinliklerini çeşitlendireceğini ve gençlerin spor yapma imkânlarını artıracağını belirtiyor. Proje, Düzce Belediyesi'nin spor altyapısını güçlendirme stratejisinin somut adımlarından biri olarak öne çıkıyor.

DÜZCE BELEDİYESİ TARAFINDAN HAYATA GEÇİRİLEN 19 MAYIS SPOR KAMPÜSÜ’NDE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR. 3...

DÜZCE BELEDİYESİ TARAFINDAN HAYATA GEÇİRİLEN 19 MAYIS SPOR KAMPÜSÜ’NDE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR. 3 BİN METREKARELİK ALANDA KAPALI VE AÇIK SPOR ALANLARINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARIN ÖNEMLİ BÖLÜMÜ TAMAMLANDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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